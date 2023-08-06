台南退休校長免費教台語文 180名學員參加認證

台南市國小校長黃良成提早10多年退休開辦「台語文化班」，自己備課自己教學，致力推廣台語文。這兩天文化班總共180名學員分別前往永康國中、崑山科大參加閩南語認證。黃良成表示，是開班以來最多人參加認證，打破紀錄 。

黃良成從國小校長退休後，以公益性，免費傳授台語文已有6年。周一到周五分別在東、永康、安南、善化及新化區上課。依照當地特色還有時事有不同上課內容，豐富多元的教學方式廣受鄉親歡迎。

這兩天他陪同學員前往永康國中、崑山科技大學參加教育部閩南語認證，有69名報名A卷、90名報名B卷及21名報名C卷。

黃良成說，8月報名閩南語認證的學員達到180名，是開班以來報名人數最多，先前參加認證，確定通過B2中高級，符合申請教育局教學資源人員培訓基本條件的學員就有31人，一旦通過培訓就能到各國中小擔任台語文代理教師。