嘉市府呼籲飼主掌握寵物狀況 共同營造友善寵物公園

嘉義市政府今年5月啟用首座寵物公園以來，許多飼主帶著毛小孩來到公園遊玩、放電，頗獲好評，不過，還是有些小糾紛；公園公告以9公斤區分大、小型犬分區使用，但有些中型犬體型難以分辨、是否要用牽繩、隨意大小便等。市府表示，希望飼主掌握寵物狀況再決定進入那區，寵物公園區不用牽繩，但也是要視寵物性情適度約制。相關建議當未來西區寵物公園參考。

嘉義市政府為提供毛孩親子家庭可以共玩同樂的戶外空間，耗資521萬元在東區綠映水漾公園打造首座專屬毛孩的寵物公園。寵物公園整體配置包含專屬大型犬（9公斤以上）、小型犬（9公斤以下）的放電草坪，還有專屬大、小型犬的訓練區及照護區等。

飼主可坐在休憩區觀看毛孩活動情形，園區同時設有提供毛親子皆能飲用的RO飲水設施的棚架休憩區、狗便袋封閉式垃圾桶及運動完還可洗手腳的清潔區等。

啟用以來，每到下班、例假日時段吸引不少飼主帶著毛孩來這裡放電，獲得市民好評，西區市民也企盼有個寵物公園設置。

不過，畢竟毛孩不容易受控制，還是偶而會發生一些小糾紛，像對於大、小型犬的界定，不少飼主沒有掌握好毛孩的體重，尤其是中型犬到底是要到大型犬區或小型犬區？有名柴犬女飼主說，走入大型犬區怕被欺侮，到小型犬區又被別的飼主說她的毛小孩是大狗，雖然沒有拒絕進入，但總覺得有些尷尬。

還有的犬看起來很凶被要求進入園區內要牽繩，飼主再三解釋園區可以不用牽繩，但其他飼主還是要求牽繩；還有少數飼主放任小狗大便，也惹來其他飼主抱怨。