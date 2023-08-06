嘉義鐵工爸嘗過人生的苦 鼓勵孩子勇敢追夢學攝影

嘉義縣今年共有24位模範父親及15位好人好事代表，其中，大林鎮知名「鐵工達人」邱坤基，靠手藝拉拔4名子女長大，因苦過更鼓勵孩子培養興趣，2名兒子熱心公益，拍照、撰文協助社區行銷，也參與守望相助隊，邱坤基今天接受縣長翁章梁表揚為模範父親。

今年72歲的邱坤基說，兒時家庭並不富裕，身為家中長子自然得多分擔一些，14歲讀到初中一年級就休學，跟隨父親做鐵工養家，扶養5個弟弟妹妹長大，直到30多年前，父親決定退休後，他將店鋪轉為販賣五金製品，在更安全的環境下，陪伴4個孩子長大。

邱坤基笑說，做鐵工並不是他的興趣，當年只是為了養家糊口，才選擇走上這條路，因為嘗過這種苦，更鼓勵孩子培養興趣，他生下2男2女，其中2名兒子對攝影、行銷很有興趣，他鼓勵孩子勇敢追夢，留在社區投入志工行列，不只協助社區活動攝影，也將臉書社團經營的有聲有色。

「米蘭大林Darling鎮」臉書社團由邱坤基2名兒子合力經營，分享大林鎮美好的人事物。長子在平林社區發展協會協助文宣報導，紀錄日常暖心故事，也參加平林里守望相助隊，守護社區安全。次子是攝影界著名的「馬克老師」，鎮上大小活動會場都能看到他，也熱心公益經常拍攝美麗照片行銷大林。

鄉鎮市推薦模範父親代表：太保市龔榮貴、水上鄉黃朝泉、鹿草鄉施西東、民雄鄉吳榮華、新港鄉陳長福、溪口鄉陳明山、大林鎮邱坤基、梅山鄉簡天送、朴子市陳榮吉、東石鄉戴清桂、六腳鄉郭瑞欽、布袋鎮蘇榮珍、義竹鄉黃明示、中埔鄉劉正雄、番路鄉劉燈焚、竹崎鄉鄭福安、大埔鄉張宗行、阿里山鄉溫英峰。

都市原住民推薦代表：楊財德

身心障礙團體推薦模範代表：嘉義縣財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心邱金山、社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會許晋熒、嘉義縣私立大林教養院陳新穆、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會陳文洲、社團法人嘉義縣精神康扶之友協會涂車福。