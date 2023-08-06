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難逃夾擊…嘉義縣再傳3例登革熱 都有雲林工作足跡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣昨爆發首例登革熱，今再傳出3例登革熱病例，梅山鄉營建公司承作雲林縣古坑鄉工程，員工確診後擴大快篩3人陽性，其中2人今研判確診、1人仍在判定；另，63歲男子平時在雲林縣古坑鄉荷苞村務農，7月30日出現肌肉痠痛、頭暈、發燒症狀，今公告研判確診。

衛生局指出，嘉義縣昨天傳出本土登革熱首例，梅山鄉一間營造公司承作雲林縣古坑擋土牆工程，居住竹崎鄉的員工2日出現登革熱症狀、4日研判確診，疫調啟動後對接觸者38人快篩，再發現3人呈陽性，其中2名20多歲男性工人今研判確診，1人仍在判定中。

此外，竹崎鄉63歲男性平時在雲林古坑荷苞村務農，7月30日出現肌肉痠痛、頭暈、發燒症狀，因自行服用藥物未改善而就醫，經NS1快篩後呈陽性並研判確診，接觸者7人快篩皆為陰性，竹崎鄉公所獲報立即成立防治應變中心，今天動員衛生所及環保局化學清消。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣已有4例登革熱案例，包括梅山鄉2例、竹崎鄉2例，確診者均有雲林古坑工作足跡，目前嘉義縣尚未出現感染源。衛生所及公所提前啟動防治措施，快篩陽性時就到家戶室內外噴藥，避免疫情從快篩到抽血確診間的空檔擴散。

衛生局指出，到疫區工作要做好防蚊措施，若有發燒、筋骨痠痛、眼窩痛等症狀，應到嘉義縣66家NS1快篩合約醫療院所就醫；另，噴藥時動物不能在屋內，魚缸也要遮蔽、關閉打氣，噴藥後須關閉門窗1小時，再打開通風20分鐘才能進屋。

嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣昨天爆發首例登革熱案例，今再傳出3人確診，都有雲林工作足跡。圖／嘉義縣政府提供

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