做工行善團修繕弱勢家庭逾200戶 賴清德：盼落實居住權

台南木工業職業大會成立迄今已40年，其中在102年成立「做工行善團」幫助弱勢勞工家庭，進行房屋修繕。今天舉辦周年慶祝活動，副總統賴清德到場感謝公會成員的鼎力協助，致贈「做工行善」匾額，勉勵行善團的志工。

市府勞工局表示，受「做工行善團」協助修繕戶數已有220戶，動員志工約1萬多人次，此外，二手家具共捐贈73戶、362件家具。據統計，成立「做工行善團」共有10大職業工會，長期都會利用假日到各地進行修繕，出錢又出力。而木工業職業工會是首個成立的團隊，共有120人，可分3隊出動協助修繕。

團隊中不乏夫妻檔、父子檔、兄弟檔等。其中黃英俊、黃煜程兩父子已經投入超過五年。兩人都是從事裝潢業，60歲的黃英俊表示，參與修繕的房屋印象中有20間。跟著團隊一同修復，心情就會很快樂，連身體也會變得健康。30歲兒子黃煜程說，看著爸爸加入做工修繕團，也想一同幫忙弱勢家庭。

慶祝大會中更有模範愛心志工表揚，其中王宗宸、蔡沛偵與蔡崇安、蔡玉貞2對夫妻檔也在表揚名單中。他們都表示，能夠發揮自身所長協助修繕工作，更能在工作時增進夫妻感情覺得很好。雖然參與志工沒有錢可以賺，但能夠看到弱勢家庭有一棟煥然一新的房屋，感到十分暖心。

台南木工業職業大會今舉辦工業40周年暨做工行善團10周年慶，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、王定宇等人一同出席慶祝。賴清德更致贈「做工行善」匾額，勉勵行善團的志工們。