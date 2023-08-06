地方交通大補帖！國1台南北外環交流道今動工

台南市交通大補帖！地方期盼已久的北外環快速道路增設交流道，今天下午由行政院長陳建仁等人主持動土儀式，預計2026年底完工，推估可分流中山高永康交流道約三分之一車流。屆時結合全線通車的北外環，用路人進出國道將更便捷。

台南近年都會區發展迅速，副總統賴清德任市長時，爭取興建沿著鹽水溪的北外環道工程，從新化、新市交界高鐵橋下至北區大海觀海橋，全長約14公里，工程分為四期，已完成第一及第三期新化延伸線至南科聯絡道、南科聯絡道至安南區台江大道，二期台江大道至台19線溪頂寮大橋施工進度約5%，溪頂寮大橋至台17線大港觀海橋設計中，預估2026年底通車。

南市永康、仁德、大灣交流道長期嚴重壅塞，且南科、安南區發展快速，市長黃偉哲向中央爭取在北外環增設匝道銜接國道一號，日前經中央審核通過今天開工，總經費17億2500萬元，其中市府籌措2億700萬元，其餘中央負擔，2026年底完工，

包括陳建仁、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾、郭國文、副議長林志展等人下午出席動土儀式。陳建仁表示，北外環是台南都會區重要交通動脈，更是南科往返南市核心區域的路，工程增設與國道1號銜接的交流道工程，讓都會發展所需的快速道路與中長程運輸的國道建構成路網後，南市核心區域交通將更加通暢。

陳建仁也強調，蔡英文總統非常重視區域均衡發展，除本工程外，另透過前瞻建設以及經費超過180億的「臺南都會區北外環道路第1至4期道路工程」等重要計畫，對南市境內交通建設可說傾全力支持，後續有賴中央及地方密切合作共同努力完成。

高公局指出，北外環匝道位介於國一台南系統交流道與永康交流道間；工程將在北外環安南方向設置北外環進入國一北上的交流道，以及國一南下接往北外環的交流道，未來除台南系統交流道匯出入段拓寬，主線道會拓寬為3車道加上2輔助車道，預估從台南舊市區進出國道可縮短20至30分鐘，分流永康交流道約三分之一車流。