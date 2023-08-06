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台南辦環保志義工群英會競賽 市府：將提高意外險額度
台南市環保義工群英會今天在嘉南藥理大學登場，共有800名義工組成27支隊伍，透過競賽互相交流，角逐冠軍代表台南市參加環保署在10月將舉行的全國賽。台南市長黃偉哲在會中表示，對環保義工將提高保險額度，讓參與的朋友更有保障。
活動開始由玉井、柳營區帶來創意啦啦隊表演賽，環保義工們發揮創意，利用寶特瓶、鐵鋁罐、垃圾袋等作為服裝道具，結合登革熱宣導表演。
此次活動共有800位環保志、義工分為27支隊伍進行比賽。其中來自官田區高齡92歲的蔣明達原是退役軍人，一次朋友相約投入志工行列。從事垃圾處理、資源回收等工作超過10年。他說「趁還能動的時候多幫助社會」，一起讓周遭環境變得更好。
黃偉哲出席活動時表示，目前登革熱疫情需要志義工的幫忙，為確保環保志、義工執行勤務時有更多保障，將提高意外險額度，從原本每人100萬保額提高至每人300萬。
市府環保局表示，全台南市環保義、志工人數共有2萬5896人，已經盤點預算，將增加400萬保費。會盡快讓志工們得到保障，最慢明年一月上路。
環保局長許仁澤說，除了提高保額外，有感於物價通膨，執行環保勤務時的用品也隨之提升。也將整體盤點預算，提高必需品的補助。
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