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弱勢學童暑假缺午餐 台南慈善團體募集愛心便當

中央社／ 台南6日電

台南市傳遞善愛協會針對較偏遠的台南市南區灣裡、喜樹及高雄市茄萣區弱勢學童，募集每天1餐愛心便當，盼讓這些孩子在暑假期間不用煩惱午餐，安心過暑假。

台南市傳遞善愛協會理事長蔡思暄今天告訴中央社記者，暑假雖是很多孩子期待的日子，但發現有不少弱勢家庭孩子，因為少了學校營養午餐，面臨伙食沒有著落，此次針對高雄茄萣區及台南市南區灣裡、喜樹地區共104名弱勢學童，發起募集30天、每天1餐愛心便當。

蔡思暄指出，以每餐新台幣70元計算，2100元捐款就可幫助1個孩子，活動發起後除獲得會員響應，也有當地宮廟所屬慈善團體加入，還有配合的便當店業者決定在暑假結束前取消公休日，方便孩子們選擇在午餐或晚餐時段兌換愛心餐，每天都有營養豐富便當可以兌換。

蔡思暄表示，活動發起不到1週時間，募集到的善款超過原本估算金額，將把剩餘款項用來提供高雄茄萣地區50名弱勢兒童1個月早餐，也希望社會各界能持續關懷這些弱勢家庭孩子。

台南 便當 愛心

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