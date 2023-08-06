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卡努颱風甩雨 嘉義「蟲蟲山」飛瀑群夢幻再現

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明周宗禎／連線報導
卡努颱風帶來豐沛雨量，睽違3年今達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「蟲蟲山」再度出現限時夢幻瀑布群美景。圖／溫英峰提供
卡努颱風帶來豐沛雨量，睽違3年今達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「蟲蟲山」再度出現限時夢幻瀑布群美景。圖／溫英峰提供

卡努颱風尾雨量威力驚人，堪稱全台最「渴」的曾文水庫蓄水率3日僅有2成3，昨日一舉飆破4成，短短2天內進帳快1億噸水，水庫目前儲水2億多噸，嘉義蘭潭與仁義潭水庫也達滿庫邊緣。嘉義縣阿里山鄉因豐沛雨量，睽違3年達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「蟲蟲山」昨再度出現限時夢幻瀑布群，加上飄渺雲霧繚繞，猶如仙境相當壯觀。

南區水資源局表示，截至昨午4時，烏山頭水庫蓄水率7成，南化水庫降雨81.3毫米，蓄水率100％，曾文水庫蓄水率回升到4成，評估水庫仍有雨水進帳機會，盼6日持續降雨，但需視氣象局預報而定。

卡努颱風為阿里山十字帶來破300毫米雨量，也讓達娜伊谷飛瀑美景再次現身，氣勢磅礡壯觀。據鄒族耆老相傳，飛瀑群所在地山谷，稱為「蟲蟲山」，當地生態豐富，昆蟲種類很多，豪雨過後只要有足夠雨量，瀑布群就出現。

阿里山達邦村24小時雨量逾250毫米，經2日足夠雨量，夢幻飛瀑再現，攝影人溫英峰分享限時夢幻瀑布群，站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，就都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，飛瀑會隨雨量減少，會變成涓涓細流，堪稱「限時飛瀑美景」。

「蟲蟲山」經歷1996年賀伯颱風侵襲，沖刷出大片山壁，再經八八風災等天災，造成地形地貌改變，山壁部分翠綠山林，變成光禿禿的岩石峭壁，豪大雨就會有水流從山壁洩流而下，形成難得一見的夢幻飛瀑群景色。

曾文水庫 雨量 卡努颱風

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