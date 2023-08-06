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15年照顧12寄養童 「大樹爸爸」獲表揚模範父

聯合報／ 記者莊曜聰魯永明／連線報導
「大樹爸爸」陳瑞成擔任寄養家庭15年，幫助12名孩童。記者莊曜聰／攝影
「大樹爸爸」陳瑞成擔任寄養家庭15年，幫助12名孩童。記者莊曜聰／攝影

後天父親節，台南市社會局昨天舉辦父愛如山感恩活動，表揚53位模範父親，北台南家扶推薦「大樹」爸爸陳瑞成，擔任寄養家庭15年照顧12名寄養童，將孩子視為己出，相當「感心」；嘉市模範父親有最年長90歲羅輝煌，務農辛苦拉拔4男1女成家立業，84歲視障慈暉爸爸蕭戊形，與妻子持家帶大3名兒子。

46歲陳瑞成基層做起，為製造業主管，家境小康，年輕太太也在南科當作業員輪班，夫妻育有一對子女，因為女兒一句「希望每天都能在家看到爸媽」，夫婦開啟寄養家庭之路。陳瑞成說，他們夫婦加入寄養家庭，太太辭工作在家專心帶孩子，照顧寄養兒童，了解孩子行為教養及早療需求，不斷學習，孩子扮哥哥姊姊角色，讓寄養兒感受家庭幸福。

市長黃偉哲表揚五大類模範父親：身心障礙者或身心障礙照護者「勇者爸爸」8人；阿公、替代父母及寄養家庭「大樹爸爸」4人；「原住民Ama（阿瑪/爸爸）」2人；父代母職弱勢或單親「自強爸爸」1人，以及「晶鑽爸爸」38人。

嘉市模範父親表揚大會，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。

90歲羅輝煌，生長純樸農家，養育4男1女，子孫表現傑出，他擔任鄰長多年，協助里長處理公共事務，服務里民認真負責。84歲蕭戊形領有視障中度身心障礙證明，年輕與妻子忙做生意，帶大3名兒子，78歲左眼全盲，家庭幸福。

寄養家庭 爸爸 視障

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傳產員工陳瑞成寄養家庭爸一當15年 南市表揚模範父親

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