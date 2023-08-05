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台南本土登革熱逼近900例 這些社區髒亂查獲陽性容器

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診37例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為855例，今日34例分布狀況為永康區16例，東區8例，安南區5例，南區及仁德區各3例，關廟區及中西區各1例，年齡介於6歲至87歲，35例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局表示，近期稽查發現，不少屋前或防火巷天溝因平時不常注意，住戶久未清理，有些甚至已長出青苔和小草，加上正值颱風季節，時有強降雨發生，許多落葉、塵土容易將排水孔阻塞造成天溝積水情況，雨後非常容易成為隱藏孳生源所在。

例如8月3日在東區崇學里及東智里皆有發現陽性天溝情況，並查獲數十隻病媒蚊孑孓，已立即告發開單及投藥處理，同時衛教民眾清除，凸顯天溝及屋後溝仍是鄰近區域主要隱藏孳生源所在。

​近期疾病管制署機動防疫隊協助南市進行社區診斷時，發現有許多需加強孳生源清除之處，如南區大成里水交社路及大成國中鄰近一帶，現場查獲許多積水容器，且有環境髒亂、堆積雜物情況，永康區中華二路一帶，也查獲許多陽性容器如花瓶、水桶、塑膠盒等，分別各孳生20至50隻孑孓不等，現場已立即告發並清除，提醒民眾務必多加留意。

機動防疫隊提醒，近期稽查發現市場環境已大幅改善，內部整體環境整潔，且多數攤商皆有配合將容器倒置，可能有漏網之魚如神明廳的花瓶、水溝、水塔底座、地下室地面積水等情況，提醒應多加留意。

台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情居高不下，天溝和屋後溝加強孳生源清除。圖／衛生局提供

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