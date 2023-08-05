快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供

台南市目前已有16區均有本土登革熱疫情，颱風過後擔心孳生源大量爆發，其中永康里勝利里的最大高風險區兵仔市場，每天採買人流超過3000人，稽查人員不到1小時的時間，在市場的停車場及空地查獲7處的陽性孳生源，7處的態樣分別為廢棄魚缸、輪胎、免洗碗、塑膠蓋，水草塑膠杯。賣水草的老闆嚇到表示，發現是在取水的水應該裡面已有孑孓，嘆說「今天賣的錢也不夠繳罰單」。

環保局說，可見當衛生局、環保局、市府各局處全力動員噴藥及孳清工作，還是需要民眾的配合，對於自家戶內外加強孳清，甚至自己沒在使用空地及空屋，務必於雨後加強孳清，避免增生病媒蚊，一旦被環保局開單1處3000元飛了。

台南市仁德、東區、安南、永康、善化、南區、北區、新營、新化、中西區、 歸仁、 關廟、柳營及楠西、七股和安平共16區目前均有，截至昨天本土登革熱個案已達818例，其中以永康病例數直直攀升，颱風後降雨，同步辦理防疫清潔日，今天由環保局長許仁澤、永康區長陳勝楠、里長楊遠波與環保局稽查人員、志工，在永康勝利里活動中心誓師後大家兵分八路開始做孳清。

環保局長許仁澤表示，環保局從6月13日起截至8月2日共執行261處發現孑孓之告發，也從6月17日至8月5日共辦理48場次防疫清潔日、動員2000餘人、清除超過6000的積水容器，已再提高稽查頻率，呼籲市民朋友養成「巡、倒、清、刷」好習慣。

颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供
颱風後環保局長許仁澤帶隊加強孳生源清除。圖／環保局提供

環保局長 登革熱 颱風 病媒蚊 罰單

延伸閱讀

濫用資源？高雄登革熱噴藥要救護車載臥病者惹議 消防局說話了

惡質！台南急水溪遭亂倒垃圾 竟有尿袋等感染性廢棄物

台南急水溪橋遭棄置10噸廢土方及塑膠垃圾 市府追亂倒業者

台南登革熱累積754例 國內出現第2型發近2萬簡訊提醒

相關新聞

登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源

台南市目前已有16區均有本土登革熱疫情，颱風過後擔心孳生源大量爆發，其中永康里勝利里的最大高風險區兵仔市場，每天採買人流...

才修好破口又被海水沖毀 台南北門雙春遊憩區即日起休園6天

台南北門雙春海岸沙洲在杜蘇芮颱風侵襲後，被衝出寬12公尺、長30公尺的缺口，海水直接灌入紅樹林區，相關單位搶修，先用近3...

嘉義縣今出現首例本土登革熱 工人雲林古坑施工染疫

嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工在昨天研判確診，縣衛生局已對38名公司人員及接觸者快篩，發現已有3...

影／卡努雨量充沛！睽違3年阿里山「蟲蟲山」限時飛瀑布再現

卡努颱風颱風尾雨量威力驚人，為嘉義縣阿里山鄉24小時帶來累計逾300毫米雨量，睽違3年達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「...

90歲老父親、視障慈父辛苦拉拔子女成家 嘉義市模範父親表揚

父親節將近，嘉義市模範父親表揚大會今天上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉...

傳產員工陳瑞成寄養家庭爸一當15年 南市表揚模範父親

下周二就是父親節，台南市政府社會局今天上午舉辦「父愛如山 MY HERO」感恩活動，表揚各單位推舉的53位模範父親，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦