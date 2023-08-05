登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源

台南市目前已有16區均有本土登革熱疫情，颱風過後擔心孳生源大量爆發，其中永康里勝利里的最大高風險區兵仔市場，每天採買人流超過3000人，稽查人員不到1小時的時間，在市場的停車場及空地查獲7處的陽性孳生源，7處的態樣分別為廢棄魚缸、輪胎、免洗碗、塑膠蓋，水草塑膠杯。賣水草的老闆嚇到表示，發現是在取水的水應該裡面已有孑孓，嘆說「今天賣的錢也不夠繳罰單」。

環保局說，可見當衛生局、環保局、市府各局處全力動員噴藥及孳清工作，還是需要民眾的配合，對於自家戶內外加強孳清，甚至自己沒在使用空地及空屋，務必於雨後加強孳清，避免增生病媒蚊，一旦被環保局開單1處3000元飛了。

台南市仁德、東區、安南、永康、善化、南區、北區、新營、新化、中西區、 歸仁、 關廟、柳營及楠西、七股和安平共16區目前均有，截至昨天本土登革熱個案已達818例，其中以永康病例數直直攀升，颱風後降雨，同步辦理防疫清潔日，今天由環保局長許仁澤、永康區長陳勝楠、里長楊遠波與環保局稽查人員、志工，在永康勝利里活動中心誓師後大家兵分八路開始做孳清。