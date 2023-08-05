聽新聞
test
0:00 / 0:00
登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源
台南市目前已有16區均有本土登革熱疫情，颱風過後擔心孳生源大量爆發，其中永康里勝利里的最大高風險區兵仔市場，每天採買人流超過3000人，稽查人員不到1小時的時間，在市場的停車場及空地查獲7處的陽性孳生源，7處的態樣分別為廢棄魚缸、輪胎、免洗碗、塑膠蓋，水草塑膠杯。賣水草的老闆嚇到表示，發現是在取水的水應該裡面已有孑孓，嘆說「今天賣的錢也不夠繳罰單」。
環保局說，可見當衛生局、環保局、市府各局處全力動員噴藥及孳清工作，還是需要民眾的配合，對於自家戶內外加強孳清，甚至自己沒在使用空地及空屋，務必於雨後加強孳清，避免增生病媒蚊，一旦被環保局開單1處3000元飛了。
台南市仁德、東區、安南、永康、善化、南區、北區、新營、新化、中西區、 歸仁、 關廟、柳營及楠西、七股和安平共16區目前均有，截至昨天本土登革熱個案已達818例，其中以永康病例數直直攀升，颱風後降雨，同步辦理防疫清潔日，今天由環保局長許仁澤、永康區長陳勝楠、里長楊遠波與環保局稽查人員、志工，在永康勝利里活動中心誓師後大家兵分八路開始做孳清。
環保局長許仁澤表示，環保局從6月13日起截至8月2日共執行261處發現孑孓之告發，也從6月17日至8月5日共辦理48場次防疫清潔日、動員2000餘人、清除超過6000的積水容器，已再提高稽查頻率，呼籲市民朋友養成「巡、倒、清、刷」好習慣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言