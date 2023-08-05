快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

六房媽明年過爐烏瓦磘、紅壇今動土 張麗善：將改善周邊道路

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影
六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影

六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、斗南股烏瓦瑤爐主林來勤、六房媽會理事長徐萬成、立委林文瑞及劉建國等人都到場共襄盛舉，張麗善表示，烏瓦瑤紅壇周邊道路年久失修、破損不堪，恐危及用路安全，近期將陸續改善，維護用路人安全。

六房天上聖母無固定廟宇供奉，由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股34庄，輪流新設「紅壇」供奉1年，每年更換紅壇的儀式即為「過爐」，雲林六房媽過爐已登錄雲林縣無形文化資產，並通過文化部指定重要民俗認證。

斗南股烏瓦磘紅壇爐主林來勤表示，烏瓦瑤25年輪值一次，大家對來年都非常期待，感謝今天參與動土典禮的所有人，紅壇動土後，相關準備工作會陸續進行，歡迎大家明年來烏瓦瑤參拜六房媽。

張麗善表示，宗教是穩定社會的重要力量，希望六房媽遷移式過爐這項重要無形文化資產，能在中華民國六房媽會用心記錄、保存下，留給下一代更多宗教文化歷史記憶。

去年地方居民反映，烏瓦瑤紅壇周邊道路年久失修、破損不堪，恐危及用路安全，張麗善表示，相關道路改善工程，近期內即將陸續完工，不僅讓附近居民出入更加安全，也提供信眾更平坦舒適的道路。

六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影
六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天參加六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天參加六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土典禮。記者陳雅玲／攝影

張麗善 文化資產 雲林

延伸閱讀

侯友宜明再訪雲林 藍營地方派系大老張榮味「湊巧」不在

雲林鐵路高架化卡關5年 張麗善轟中央：不該虧待雲林人

沈宗隆傳將請辭議長 張麗善證實：議會會選出適合人選

風靡一時素還真鋼雕原創大師 偕兒子返鄉雲林聯展

相關新聞

登革熱重大風險區 台南永康兵仔市爆大量陽性孳生源

台南市目前已有16區均有本土登革熱疫情，颱風過後擔心孳生源大量爆發，其中永康里勝利里的最大高風險區兵仔市場，每天採買人流...

才修好破口又被海水沖毀 台南北門雙春遊憩區即日起休園6天

台南北門雙春海岸沙洲在杜蘇芮颱風侵襲後，被衝出寬12公尺、長30公尺的缺口，海水直接灌入紅樹林區，相關單位搶修，先用近3...

嘉義縣今出現首例本土登革熱 工人雲林古坑施工染疫

嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工在昨天研判確診，縣衛生局已對38名公司人員及接觸者快篩，發現已有3...

影／卡努雨量充沛！睽違3年阿里山「蟲蟲山」限時飛瀑布再現

卡努颱風颱風尾雨量威力驚人，為嘉義縣阿里山鄉24小時帶來累計逾300毫米雨量，睽違3年達娜伊谷自然生態園區，鄒族人稱的「...

90歲老父親、視障慈父辛苦拉拔子女成家 嘉義市模範父親表揚

父親節將近，嘉義市模範父親表揚大會今天上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉...

傳產員工陳瑞成寄養家庭爸一當15年 南市表揚模範父親

下周二就是父親節，台南市政府社會局今天上午舉辦「父愛如山 MY HERO」感恩活動，表揚各單位推舉的53位模範父親，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦