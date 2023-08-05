六房媽明年過爐烏瓦磘、紅壇今動土 張麗善：將改善周邊道路

六房天上聖母113-114年斗南股烏瓦磘紅壇新建工程今天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、斗南股烏瓦瑤爐主林來勤、六房媽會理事長徐萬成、立委林文瑞及劉建國等人都到場共襄盛舉，張麗善表示，烏瓦瑤紅壇周邊道路年久失修、破損不堪，恐危及用路安全，近期將陸續改善，維護用路人安全。

六房天上聖母無固定廟宇供奉，由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股34庄，輪流新設「紅壇」供奉1年，每年更換紅壇的儀式即為「過爐」，雲林六房媽過爐已登錄雲林縣無形文化資產，並通過文化部指定重要民俗認證。

斗南股烏瓦磘紅壇爐主林來勤表示，烏瓦瑤25年輪值一次，大家對來年都非常期待，感謝今天參與動土典禮的所有人，紅壇動土後，相關準備工作會陸續進行，歡迎大家明年來烏瓦瑤參拜六房媽。

張麗善表示，宗教是穩定社會的重要力量，希望六房媽遷移式過爐這項重要無形文化資產，能在中華民國六房媽會用心記錄、保存下，留給下一代更多宗教文化歷史記憶。