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嘉義縣今出現首例本土登革熱 工人雲林古坑施工染疫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工在昨天研判確診，縣衛生局已對38名公司人員及接觸者快篩，發現已有3人快篩陽性，今日啟動化學防治措施消毒，避免傳染範圍擴大。

縣衛生局調查指出，該營造公司承作雲林縣古坑擋土牆工程，居住竹崎鄉員工在8月2日出現登革熱症狀，隨即疫調啟動，對接觸者共38人快篩，再發現3人呈陽性。

今日集結疾管署南區管制中心、衛生局、環保局、警察局、梅山鄉公所，動員陸軍步兵101旅、257旅及後備指揮部共22人，針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺化學噴藥，也對周邊家戶進行消毒。

縣長翁章梁表示，全國本土登革熱累計951例，其中台南及雲林確診數最多，嘉義縣位居兩縣市中間，必須更加謹慎防治，出現發燒症狀要盡速就醫。呼籲鄉親全力配合消毒，違者將依傳染防治法最高罰30萬元。

衛生局長趙紋華指出，登革熱由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，對住宅施作化學防治最快速有效，噴藥期間人不能在屋內，噴藥後門窗關上1小時以後，再戴口罩進入室內將門窗打開，保持通風約10至20分鐘再進屋。

嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工昨確診，今大規模消毒。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 登革熱 嘉義 翁章梁

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