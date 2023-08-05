嘉義縣今出現首例本土登革熱 工人雲林古坑施工染疫

嘉義縣今出現首例本土登革熱案例，為梅山鄉某營建公司員工在昨天研判確診，縣衛生局已對38名公司人員及接觸者快篩，發現已有3人快篩陽性，今日啟動化學防治措施消毒，避免傳染範圍擴大。

縣衛生局調查指出，該營造公司承作雲林縣古坑擋土牆工程，居住竹崎鄉員工在8月2日出現登革熱症狀，隨即疫調啟動，對接觸者共38人快篩，再發現3人呈陽性。

今日集結疾管署南區管制中心、衛生局、環保局、警察局、梅山鄉公所，動員陸軍步兵101旅、257旅及後備指揮部共22人，針對確診案住家及梅山公司半徑100公尺化學噴藥，也對周邊家戶進行消毒。

縣長翁章梁表示，全國本土登革熱累計951例，其中台南及雲林確診數最多，嘉義縣位居兩縣市中間，必須更加謹慎防治，出現發燒症狀要盡速就醫。呼籲鄉親全力配合消毒，違者將依傳染防治法最高罰30萬元。