90歲老父親、視障慈父辛苦拉拔子女成家 嘉義市模範父親表揚

父親節將近，嘉義市模範父親表揚大會今天上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福，最年長90歲模範父親羅輝煌，務農辛苦拉拔4男1女成家立業；84歲視障最年長的慈暉爸爸蕭戊形，與妻子持家帶大3名兒子。

90歲模範父親羅輝煌，生長純樸農家，每天早出晚歸辛勞工作，養育有4男1女，子女孫子女各行各業表現傑出，擔任鄰長多年，協助里長處理公共事務，服務里民熱心積極，樸實克勤克儉、認真負責。

84歲慈暉爸爸蕭戊形，48歲視力模糊，65歲青光眼無法行動自如，領有第2類視障中度身心障礙證明，年輕與妻子忙做生意，帶大3名兒子，蕭戊形78歲左眼全盲，在家人扶持下家庭幸福。

經各界推薦，評選17位模範父親、5位慈暉爸爸，模範父親：沈泰沅、葉源助、蔡金火、紀建安、林埤、張炳輝、羅輝煌、黃地、楊文貴、張新發、黃銘鎮、吳仁文、盧春明、邱莛盛、林嘉益、陳民賢、陳粘；慈暉爸爸：蕭戊形、蕭育仁、賴誠、周阿賢、侯榮章。