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90歲老父親、視障慈父辛苦拉拔子女成家 嘉義市模範父親表揚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供

父親節將近，嘉義市模範父親表揚大會今天上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福，最年長90歲模範父親羅輝煌，務農辛苦拉拔4男1女成家立業；84歲視障最年長的慈暉爸爸蕭戊形，與妻子持家帶大3名兒子。

90歲模範父親羅輝煌，生長純樸農家，每天早出晚歸辛勞工作，養育有4男1女，子女孫子女各行各業表現傑出，擔任鄰長多年，協助里長處理公共事務，服務里民熱心積極，樸實克勤克儉、認真負責。

84歲慈暉爸爸蕭戊形，48歲視力模糊，65歲青光眼無法行動自如，領有第2類視障中度身心障礙證明，年輕與妻子忙做生意，帶大3名兒子，蕭戊形78歲左眼全盲，在家人扶持下家庭幸福。

經各界推薦，評選17位模範父親、5位慈暉爸爸，模範父親：沈泰沅、葉源助、蔡金火、紀建安、林埤、張炳輝、羅輝煌、黃地、楊文貴、張新發、黃銘鎮、吳仁文、盧春明、邱莛盛、林嘉益、陳民賢、陳粘；慈暉爸爸：蕭戊形、蕭育仁、賴誠、周阿賢、侯榮章。

黃敏惠說，父親節是感恩的日子，父親無私奉獻，帶給家庭安全穩定、最好的力量，父親厚實雙手，是孩子心中最豐厚強健雙翼，帶領孩子飛翔，看見更高更遼闊天空，得獎父親堅忍毅力，胼手胝足走過困頓的年代；慈暉父親展現愛與奉獻精神，鼓勵大家，大聲勇敢說出對爸爸的愛！祝爸爸市民父親節快樂。

嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠（左）、議長陳姿妏（右）頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠（左）、議長陳姿妏（右）頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供
嘉義市模範父親表揚大會上午在東區體育館盛大舉行，市長黃敏惠、議長陳姿妏頒獎狀，向17位模範父親、5位慈暉父親，獻上祝福。圖／嘉市府提供

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