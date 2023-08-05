傳產員工陳瑞成寄養家庭爸一當15年 南市表揚模範父親

下周二就是父親節，台南市政府社會局今天上午舉辦「父愛如山 MY HERO」感恩活動，表揚各單位推舉的53位模範父親，其中北台南家扶推薦的「大樹」爸爸陳瑞成，擔任寄養家庭已經有15年時間，陸續照顧過12名寄養童，將孩子們視為己出，相當「感心」。

46歲的陳瑞成從基層做起，現在是製造業的現場主管，是收入小康的中產家庭，年輕時太太也在南科當作業員輪班，領著雙薪為生活打拚，兩人育有一子一女，因為女兒一句「希望每天都能在家看到爸媽」，讓夫婦倆開啟寄養家庭之路。

陳瑞成說，他跟太太商量後決定加入寄養家庭行列，太太也辭去工作在家專心帶孩子，夫婦倆也透過照顧寄養兒童，了解到孩子的行為教養及早療需求等，不斷學習希望能照顧好他們，自己的孩子也扮演哥哥姐姐的角色，讓寄養兒能真正感受到「家庭」的幸福。

表揚活動上，市長黃偉哲說，雖然母親節、父親節都有表揚活動，但似乎前者比較受重視，他打趣有「母親節呷龍蝦、父親節跑到沒半個」的感覺，希望透過熱鬧的表揚彰顯父親的付出。

社會局盧禹璁局長表示，今年南市父親節表揚類別分為五大類，有身心障礙者或身心障礙照護者的「勇者爸爸」8位，隔代教養的阿公、替代父母養育子女、姪、甥等及寄養家庭的「大樹爸爸」4位，發揚原住民族傳統文化價值的「原住民Ama（阿瑪/爸爸）」2位，父代母職，現為弱勢或單親，且獨立扶養未成年或在學子女的「自強爸爸」1位，以及「晶鑽爸爸」38位。