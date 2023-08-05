嬰幼兒閱讀融入中醫保健爸媽喊讚 嘉義市嬰幼兒閱讀活動開跑

嘉義市政府文化局嬰幼兒閱讀推廣系列活動，上午開跑，在圖書館等4場域共辦24場「娃娃故事坊」活動，引領寶寶遨遊繪本奇幻想像世界，首創結合中醫師王心怡，提供嬰幼兒照護身體保健訊息，以及手作保健藥包、防蚊藥包等，吸引許多父母帶嬰幼兒參加，大讚貼心。

活動場地有文化圖書館、世賢圖書館，東、西區托育資源中心，規畫未滿3歲嬰幼兒閱讀活動，讓爸媽帶寶寶參加公共圖書館活動，4處場域將辦24場「娃娃故事坊」活動，以多元主題故事帶領體驗探索閱讀的美好，引領寶寶遨遊在繪本奇幻想像世界。

文化局長盧怡君說，嬰幼兒閱讀推廣計畫配合教育部多元閱讀推廣計畫推動，圖書館規畫，讓閱讀從小扎根，親子共讀落實日常生活，讓打開書本契機從出生的第一天就可開始。另在9、10月規畫4場講座、工作坊，提供主要照顧者或對嬰幼兒相關議題有興趣民眾報名參與，講座主題有親子共讀，今年首次規畫1場，中醫學談論嬰幼兒保健議題。