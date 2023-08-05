曾文水庫持續大進水 嘉南地區是否繼續減壓供水看老天

曾文水庫上游集水區因為「卡努」西南氣流帶來大量積水雲系，到今天凌晨累積近190毫米，上午集水區持續降雨雖然到上午9點累積雨量剩下70毫米，但仍維持平均每小時降雨10毫米、預計持續累積今天再降雨150毫米以上。水利署預估有效蓄水量提高到42%到43，午後如再大雨，可能增加近6000萬立方公尺水量，將有效舒緩旱象。

水利署南區水資源局水情資訊顯示，曾文水庫標高230公尺、有效容量5億685萬立方公尺，卡努颱風帶來西南氣流剛好在大部分嘉義的集水區降雨，過去一天雖然平均降雨量180多毫米，部分地區甚至高達300毫米。中央氣象局資料顯示，今天仍然持續可能有局部大雨，目前嘉南地區依舊是夜間減壓供水，這一波降雨對是否持續減壓供水非常重要。

供應民生用水的南化水庫，那幫今天集水區累積降雨到下午10點已經超過60毫米，水庫進水持續不斷，從昨天到現在有效蓄水量一直超過9000萬立方公尺，水位180.5公尺也超過超過標高180公尺的滿水位，持續第二天自然溢流。