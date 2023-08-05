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老樹傳奇 逾百年芒果樹下樹仔公神龕不翼而飛 隔1周又回歸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影

每棵百年老樹，都有自己故事，嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近突然不翼而飛，向警方及市府報案，並向當地信仰中心帝爺公祈求，隔1周，神龕又回歸，讓居民嘖嘖稱奇。

位在光路里民生南路小巷弄，樹齡超過200年的芒果樹，就生長在路旁，每年夏天結實纍纍，茂密枝葉庇佑居民，居民歷經三代子孫，與老芒果樹共同生活，老樹與居民感情深厚，跨越世代，產生巧妙緣分。

市府建設處農牧科說，光路里這棵列管珍貴老芒果樹、胸圍3.08公尺、樹高21.5公尺，樹齡130歲，居民通報「樹仔公神位」神龕不見，老樹損傷，經查證，老樹並未損傷，神龕不見又回歸。

里長林昇賢說，老樹與里民有著長期深厚的感情，老樹有如里民長輩，老樹旁居民三代受老樹庇佑，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近突然不翼而飛，向警方及市府報案，並向信仰中心帝爺公祈求，隔1周，神龕又回歸，為何將神龕拿走，又為何再放回，讓人不解，神龕未損失 也未被破壞，失而復得，讓里民嘖嘖稱奇。

高大的老芒果樹，目前周圍房屋林立，綁著紅腰帶，掛著老樹解說牌，歷經逾百年歲月，依舊生機盎然，歷經三代跨越世紀，成為光路里資深的家族成員，大家代代傳承真情守護老樹，與樹共生。

嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，綁著紅腰帶，掛著老樹解說牌。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，綁著紅腰帶，掛著老樹解說牌。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影
嘉義市政府列管的光路里小巷弄1棵逾百年珍貴老芒果樹，樹下放置「樹仔公神位」神龕，最近不翼而飛，隔1周又回歸。記者魯永明／攝影

芒果 信仰 嘉義

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