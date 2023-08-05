台南聯合婚禮選在網美景點水道博物館 外縣市也有機會

台南市今年聯合婚禮擇定11月18日在國定古蹟山上水道博物館隆重舉行，報名時間8月7日至31日止，限額50對（台南市40對、外縣市10對），民政局歡迎所有新人踴躍報名參加，共享這場浪漫盛會。

市府表示，2008年5月23日以後儀式婚改為登記婚，為避免許多新人僅結婚登記而無公開儀式的遺憾，因此，台南市政府希望透過辦理聯合婚禮給予新人一個隆重的儀式，讓準新人能在浪漫的婚禮氛圍中，感受到市府對於愛情的祝福與期盼。

市長黃偉哲表示，水道博物館原本是台南重要的供水設施，承載著悠久的歷史與豐富的情感，選擇在此辦理聯合婚禮，象徵愛情如水般悠長，經歷時光考驗越發閃耀璀璨，也希望每一對新人能在這美麗的場地締造專屬於他們的浪漫愛情故事，讓愛意化為流水情牽永恆。