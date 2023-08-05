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台南東山「咖啡公路」 周邊道路整建開工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
南市府投入2.44億元改善東山咖啡公路周邊道路品質，昨天舉行動土典禮。圖／南市府提供
南市府投入2.44億元改善東山咖啡公路周邊道路品質，昨天舉行動土典禮。圖／南市府提供

台南市東山咖啡是不少老饕最愛，市道175線有「咖啡公路」稱號，市政府投入2. 44億元，改善咖啡公路周邊道路品質，昨舉行開工典禮，改善長度共35公里，預計2024年3月完工，整建完成後將提升旅遊品質及居民安全。

針對近日前瞻計畫飽受批評，市長黃偉哲說，公路修繕工程費龐大，市府預算不足支應，若沒有前瞻計畫，不知道何時才能開工。

南市府向中央爭取補助，進行「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升工程」，加上市府配合款，總計投入2.44億元，拓寬區道南99線、南104線、南104-2、南105線及市道175線等5條道路，以及平整路面等工程。

黃偉哲說，市府重視地方交通安全及觀光事業，路平工作不只在城區，包括連接區跟區之間聯通公路、山區道路品質改善都會積極辦理，盼工程興建如期如質完成，給當地民眾舒適平坦用路品質，促進台南城市形象提升，他感謝中央與地方民代積極協助爭取補助。

工務局表示，「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升工程」，目前陸續進場施工，工程內容包含道路銑鋪、路基改善、通學步道、閒置隙地活化、危險路口等等多項整建與景觀再造工程，希望透過優化基礎，形塑地區特色、完善觀光機能、帶動沿線觀光。

咖啡 黃偉哲

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