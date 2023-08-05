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嘉市湖子內社區遊戲場工作坊 邀親子設計遊戲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市府建設處舉辦2場湖子內公園遊戲場規畫工作坊，邀請親子用手作模型，想出各種有趣遊戲。記者魯永明／翻攝
嘉市府建設處舉辦2場湖子內公園遊戲場規畫工作坊，邀請親子用手作模型，想出各種有趣遊戲。記者魯永明／翻攝

嘉義市政府新開發湖子內社區，新建透天厝公寓大廈林立，居民陸續搬入定居，市府將公園綠地及7個兒童遊樂場，委託民間專業廠商規畫設計，以工作坊形式進行參與式規畫，打造共融性遊戲場，滿足不同兒童遊戲需求。

市府建設處說，湖子內社區公園綠地委託規畫、設計及監造案，範圍涵蓋湖內里、興安里、光路里等3里，包含7個兒童遊樂場用地及6個綠地用地，開發面積約1.8公頃。

規畫團隊以嘉義美術巨擘陳澄波畫作做為規畫方向，透過遊戲場設計，轉化其繪畫理念，透過基地與各年齡層遊憩行為，回應陳澄波鄉愁，將其故事傳接到下一代，達成跨越時空對話傳承。

建設處最近在嘉大管理學院辦2場工作坊，邀親子用手作模型，發揮想像力，想出各種有趣遊戲方式、遊戲場，以工作坊進行參與式規畫，讓孩童為自己發聲，藉手作模型創作，激發孩童對遊戲場空間想像，創作孩童心目中理想活動空間場域。

遊戲場設計靈感來自陳澄波畫作，因畫作有很多嘉義風景故事，工作坊吸引54組親子超過120人參與，大家都很開心認真，規畫團隊會蒐集大家的創意，讓未來的遊戲場加美麗有趣。

議員鄭光宏讚賞市府湖子內兒童遊戲場工作坊，邀54組親子超過120人參與，請小朋友票選想要的兒童遊具，再用各種材料、創作他們對遊具想像期望，投票結果、想像創作，將成為設計兒童遊具參考依據。

親子 陳澄波 透天厝 公寓

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