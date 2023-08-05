倒廢土太囂張 嘉縣加強攔查

嘉義縣竹崎及中埔鄉近期發生多起北土南送，不肖業者趁深夜凌晨偷運廢土掩埋，山區民眾抱怨廢土業者行徑囂張。縣環保局表示，自7月26日至今，查獲非法載運車輛中埔9輛、竹崎1輛，目前與警方連線加強攔查。

為阻斷「北土南送」車輛，環保局長張輝川說，除在重要道路設置車牌辨識AI系統，阻斷外縣市廢棄物及營建剩餘土石方流入嘉縣，「檢警環調結盟」將召開會議，精進打擊環保犯罪，全力查緝。

竹崎及中埔民眾反映，近期常見到數輛砂石車形跡可疑，深夜至凌晨，常停放交流道路邊疑排隊等待傾倒廢土，行徑誇張，民眾盼縣府能加強取締，別再發生傾倒廢土事件。

竹崎警分局說，昨在縣道166與113線路口旁空地，查獲桃園偷運癈土南下傾倒廢土、土方，駕駛無法出示「剩餘土石方來源及去處證明文件」，環保局依廢棄物清理法處罰，警方依道路交通管理處罰條例超載告發。

日前凌晨在中埔鄉136道路，環保局也查獲6輛非法載運土石方車輛，駕駛拿過期聯單，來源台北市某工地，處理場所新竹市土資場，卻到嘉縣非法棄置，除開6萬罰鍰，車輛扣留，函請北市都發局依建築法查處。

環保局說，7月26日到昨天，中埔查獲9輛、竹崎1輛非法載運車輛，與各警分局攜手執行車輛攔查，分析非法車輛常下國3竹崎、中埔交流道，及82快速道中庄交流道，停留周邊道路，警方將加強攔查。