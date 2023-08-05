南科效應外溢 善化車站擴建有望

台南市南科效應外溢從善化、新市，擴散到鄰近的麻豆、官田，因當地房價便宜，增加不少建案，吸引許多園區上班族購屋，但因官田被隆田火車站劃分東西兩區塊，地方爭取增設火車站後站，方便通勤族搭乘，「一鐵三站」串聯隆田、善化、南科。

民代認為要一併檢討善化車站增設後站，才能提高疏運量；另，台鐵新市段1公里內有4個平交道，每逢下班，平均15分鐘要通過4班火車，造成嚴重堵車，鐵路地下化研議北延到永康段，應再北延到新市車站，才足以因應南科三期發展後引發交通問題。

立委郭國文昨天邀交通部政務次長胡湘麟會勘，隆田車站部分，建議台鐵以跨站式車站評估可行性；善化車站擴建，做為「台南鐵路立體化延伸至永康計畫」附案，包括新增軌道、火車站改善及後方道路開闢，朝大平台設計，規畫雙向陸橋、商場、美食街、停車空間，爭取中央補助；新市段進行高架化可行性評估。

針對隆田車站，胡湘麟認同民眾需求，但前後站規畫不符經濟效益，希望台鐵以跨站式車站方向規畫，3個月做出可行性評估，再與市府及民眾溝通。

南科從業人員逾8萬人，通勤族增加突顯交通建設問題，議員李偉智說，台鐵南科周邊最大站善化站，停靠列車主要區間車，地方爭取自強號增停，但前站腹地不夠，必須增設後站才能提高疏運量；新市段1公里內4個平交道，每逢下班，平均15分鐘通過4班火車，靠近車站及台1線中正路平交道，塞車程度不亞於台南市青年路平交道。

官田也面臨同樣問題，議員陳秋宏說，官田被隆田火車站隔成兩邊，發展失衡，西邊前站動線不佳，東邊人口成長，還有工業區、軍營、西拉雅風管處等，地方希望增設後站，讓通勤族更便利，帶動產業及觀光發展。