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爭設隆田後站 胡湘麟：跨站式規畫、3個月內做可行性評估

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
地方民眾爭取隆田車站增設後站，交通部政務次長胡湘麟會勘後指示台鐵以跨站式車站方向規劃，3個月內做出可行性評估。記者莊曜聰／攝影
地方民眾爭取隆田車站增設後站，交通部政務次長胡湘麟會勘後指示台鐵以跨站式車站方向規劃，3個月內做出可行性評估。記者莊曜聰／攝影

台南官田區被隆田火車站隔成東、西兩邊，多年下來發展失衡，地方爭取設置後站。立委郭國文今天下午邀交通部政務次長胡湘麟到場會勘，要求台鐵以跨站式車站方向規畫，3個月內做出可行性評估，再與市府及地方民眾溝通。

南科效應持續外溢，從善化、新市等「蛋黃區」擴散到鄰近的麻豆、官田等「蛋白區」，因為地價較便宜，吸引園區員工在官田購屋通勤，但隆田火車站東、西側發展失衡，地方爭取設置後站，台鐵卻以「經濟效益不足」打回票。

市議員陳秋宏說，因地價較為便宜，園區員工到官田購屋通勤，但卻被隆田火車站隔成兩邊，發展失衡，西邊的前站動線不佳，東邊的人口數持續增長、腹地充足，地方希望能增設後站，讓通勤族更便利。

官田慈聖宮主委陳俊銘說，東側有工業區、軍營、西拉雅風管處等單位，今年風管處辦熱氣球活動，吸引2萬多人，後站門面的設置，也能帶動產業及觀光發展。

郭國文舉新營車站為例，後站設置後使用率明顯增加，鄰近東山、白河地區的民眾搭車更便利。隆田車站東側有台鐵、農田水利署、南市府土地，應詳細評估後好好規畫利用，希望台鐵、在地民眾雙贏，現階段他爭取近千萬經費修繕隆田車站內風雨棚架等設施，讓旅客有舒適環境。

胡湘麟巡視車站後表示，他認同地方民眾需求，但前後站設置完成後需要增加人力，不符合目前趨勢，希望台鐵在原有站體架構下，以跨站式車站方向規劃，讓搭車的旅客或一般民眾都能通行車站兩邊，在3個月內做出可行性評估，後續再與南市府及地方溝通。

地方民眾爭取隆田車站增設後站，交通部政務次長胡湘麟會勘後指示台鐵以跨站式車站方向規劃，3個月內做出可行性評估。記者莊曜聰／攝影
地方民眾爭取隆田車站增設後站，交通部政務次長胡湘麟會勘後指示台鐵以跨站式車站方向規劃，3個月內做出可行性評估。記者莊曜聰／攝影

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