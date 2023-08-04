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徐巧芯批「空城」？沙崙智慧科技園區：進駐率已9成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
沙崙智慧科學城粉專也貼文駁斥。圖／取自粉專
沙崙智慧科學城粉專也貼文駁斥。圖／取自粉專

台北市議員徐巧芯今天指沙崙科技園區跟空城沒什麼兩樣，前瞻預算的執行成果真的很需要被逐一檢視，沒有發揮預期效果亂花錢已經很糟糕，但最可怕的是這個建設就是經濟發展局前局長陳凱凌涉貪的源頭之一。

台南市府回應說徐巧芯所指內容都是不實的惡毒謊言，陳凱凌在台南市府擔任經濟發展局局長期間為2020年1月20日至2022年12月21日，沙崙科技園區2016年行政院宣布建置，2018年動工，2020年完工使用，時間都無相關。

徐巧芯還指陳凱凌藉其有規畫與決策沙崙科技園區的權力，宣稱經發局轄下其他南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城及西市場周邊街廓整建工程等標案，他也可利用職權要求得標廠商將部分工程轉包予特定廠商，藉此欺騙廠商，收受現金、花酒及性招待等不正利益。市府駁斥是惡毒的不實謊言。

沙崙智慧綠能科學城粉專也貼文駁斥，沙崙不是空城 進駐率超過9成，科學城發展迅速、有目共睹。

沙崙智慧綠能科學城 是國家科技研發的重鎮，以「能源轉型 打造綠能科技島讓台灣也不落人後，並積極打造台灣成為亞太綠能中心。

科學城目前已有93家公私機構進駐、就業人數1431位，創造的衍生投資額達30.25億，眾多技術成果進駐，吸引民間業者投資，為在地創造更多就業機會，例如今年6月工研院成立新創團隊「氫豐綠能科技股份有限公司」，就是透過在沙崙的研發成果，帶動國內氫能產業鏈的發展，實現國家能源轉型。

目前區內除了國科會、數位發展部、經濟部等相關單位進駐，包括 半導體、資安、智慧駕駛 相關的研發廠商，也都在去年就已陸續進駐。

還有沙崙高鐵特區、大台南會展中心、資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域、數位發展部、資通安全研究院、數位產業署、國家實驗研究院、智慧駕駛實驗室、臺灣科技新創基地，還請大家幫忙澄清不是沙崙科技園區，是沙崙智慧綠能科學城。

台南 陳凱凌

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