變賣祖產照顧植物人兒子 77歲老父親展現父愛無怨尤

今年77歲的雲林縣民林村壽為照顧已成植物人的兒子，變賣祖產支應機構費用，一度累到昏厥在家3天才被發現，一個多月前社工轉介，將他的兒子送到創世基金會斗六院，減輕他的生活負擔，今天雲林縣長張麗善及創世基金會提前為他慶祝父親節及生日，場面溫馨感人。

林村壽的兒子多年前因癲癇發作，不幸倒下成為植物人狀態，年幼喪母，兄弟姊妹相繼過世，所有照料都由77歲的父親一肩扛起，林村壽一開始將兒子送到安養機構，但每個月2萬多元的費用造成他經濟上的沉重負擔，他甚至為此賣掉祖產支應，更一度累倒在家3天無人知曉。

創世斗六院長張曉蓉指出，社工考量林村壽年紀已大，經過評估，一個多月前協助將其兒子轉介到創世斗六院入住，讓住在鄰近鄉鎮的林村壽方便探望，減輕生活負擔。

創世斗六院今邀請縣長張麗善、飛雀餐桌行動的老闆謝宜澂來到現場，擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理，表達關懷與祝福，代替成為植物人狀態的兒子，為林村壽慶祝父親節。

張麗善說，林爸爸長期照顧臥床的兒子，不離不棄，讓人感受到父愛的偉大，令人敬佩及感動，很開心能在父親節前夕與大家一起來他慶生。