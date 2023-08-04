影／雲林海水倒灌釀災…萡子寮魚塭瞬間慘遭滅頂 縣府：今明兩日恐再淹

適逢今天是農曆十八滿潮，雲林縣萡子寮漁港「水淹及膝」，在港邊作業的漁民得涉水冒險通行，場面險象環生；口湖鄉長李龍飛今天下午現勘後表示，今年災情最嚴重，附近約10公頃魚塭遭海水「滅頂」，明天將與縣府等相關單位勘災找解方。

萡子寮漁港港區、堤道及周邊養殖魚塭，約上午11點40分至12點半左右灌進滿滿海水，水面高度不到1小時就淹到幾乎已達一位成人的小腿，甚至接近膝蓋處，有些魚塭瞬間遭海水吞噬淹沒，漁民難受直呼「已看不出原貌！」災情嚴重。

「初三、十八」潮汐高潮意即滿月時月球離地球較近，吸引力較大，而一年中又有幾次超級大潮，月亮更接近地球，本月即適逢超級大潮，海水倒灌造成淹水的情況，跟傳統「水排不出去」不同，才會造成瞬間巨大災情。

縣府水利處長許宏博表示，雲林縣平均高潮水位約1.78公尺，堤岸高度會設在1.8公尺，逢高潮時水淹不進來，但超級大潮的潮位直逼190多公分，今日災情即是大量海水灌進所造成，而距離上次的超級大潮確實已是20年前，突如其來的災情讓地方措手不及。

李龍飛說，萡子寮港南側的路基早已被海水淘空，但反映多年均未修復，如今海潮，海水就從淘空處往內流竄，海水已逼近第一道防線的福安橋，若海水衝過此橋，直驅養殖區和下崙村，甚至引發港岸崩塌，後果不堪設想。

今日淹水地段主要在下崙海水供應系統南側附近，據統計，受災魚塭面積約10公頃左右；李龍飛表示，公所已通報雲林縣政府等單位，預計明天中午到現場勘災，當地暫不撤離，已請村民加強戒備。

許宏博表示，受到潮汐影響，今晚、明天中午都仍有大潮將至，且水位可能會再次漫過堤岸，呼籲當地民眾加強戒備。