影／驚悚畫面曝！台南無颱風路樹卻倒塌 機車騎士驚險閃過嚇壞

台南市南門路南門花市前下午路邊的小葉欖仁突然倒塌，朱姓騎士經過時剛好倒下，幸好及時停下但仍砸中機車，朱姓騎士疑似驚嚇過度一時間軟腳站不起來，經送醫幸意識清楚無生命危險，路邊也有2輛汽車受到波及，經調查後該筆土地為財團法人孔廟文化基金會所有，會向受害民眾洽談後續賠償問題。

據指出，事發時間下午1時39分，路旁1顆大樹倒塌橫跨南門路，34歲朱姓騎士騎機車經過，險些被砸中，畫面相當驚悚，朱姓騎士有雙手擦挫傷、手機及機車毀損，經送醫醫治已無大礙。

經通報中西區公所汪慶龍區長、工務局、消防局、孔廟基金會（路樹土地所有人）到場協助調查、責任釐清及恢復現場交通秩序。

孔廟文化基金會代理執行長林喬彬表示，倒塌的小葉欖仁位於南門路的南門花市前，該筆土地為財團法人孔廟文化基金會所有，基金會得知路樹傾倒消息之後，也立即趕赴現場。

基金會在第一時間立即依據台南市政府所訂定的SOP「路樹倒伏處理平台」處理。在文化局、工務局及中西區公所的協助之下，進行緊急處置，以最快速度恢復南門路交通通行。受傷騎士一位，經緊急送院檢查結果為手部挫傷，目前已出院返家休養。