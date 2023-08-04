嘉義北土南送廢土傾倒暴增 民眾直呼太扯盼增查緝量能

嘉義縣山區竹崎及中埔近期發生多起北土南送，不肖業者趁深夜凌晨偷運廢土掩埋，山區民眾抱怨見到砂石車停靠路邊疑排隊等倒廢土，直呼行逕囂張，盼縣府相關單位加強查緝量能；環保局長張輝川指出，重要道路已設置AI車牌辨識系統，檢警環調結盟將召開會議，全力查緝。

竹崎及中埔居民近期常見到數台砂石車形跡可疑，深夜及凌晨時段，常停放交流道路邊疑排隊等待傾倒廢土，行逕誇張太扯，民眾盼縣府及相關單位加強取締攔查，別一再發生傾倒廢土事件。

竹崎警分局指出，昨清晨於縣道166與113線路口旁空地處，查獲自桃園偷運癈土南下傾倒廢土、土方等物，駕駛無法拿出「剩餘土石方來源及去處證明文件」，縣環保局依廢棄物清理法第9條開罰，警方依道路交通管理處罰條例第29-2條第1項超載告發。

日前凌晨在中埔鄉136道路，縣環保局也查獲6輛非法載運土石方車輛，駕駛拿過期聯單，顯示來源為台北市某一工地，處理場所為新竹市土資場，卻到嘉縣非法棄置，除6萬罰鍰外，車輛全遭扣留，並函請北市都發局依建築法規查處。

縣環保局表示，自7月26日至昨天為止，在中埔查獲9輛、竹崎1輛非法載運車輛，目前與各警分局攜手強力執行車輛攔查，並分析非法車輛常下國3竹崎、中埔交流道，及82快速道中庄交流道，停留周邊道路，已請警方加強攔查。