快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

嘉義北土南送廢土傾倒暴增 民眾直呼太扯盼增查緝量能

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣竹崎、中埔鄉近期查獲10輛非法載運車輛的北土南送傾倒廢土方事件，昨天在竹崎又再度查獲一起。圖／嘉縣竹崎警分局提供
嘉縣竹崎、中埔鄉近期查獲10輛非法載運車輛的北土南送傾倒廢土方事件，昨天在竹崎又再度查獲一起。圖／嘉縣竹崎警分局提供

嘉義縣山區竹崎及中埔近期發生多起北土南送，不肖業者趁深夜凌晨偷運廢土掩埋，山區民眾抱怨見到砂石車停靠路邊疑排隊等倒廢土，直呼行逕囂張，盼縣府相關單位加強查緝量能；環保局長張輝川指出，重要道路已設置AI車牌辨識系統，檢警環調結盟將召開會議，全力查緝。

竹崎及中埔居民近期常見到數台砂石車形跡可疑，深夜及凌晨時段，常停放交流道路邊疑排隊等待傾倒廢土，行逕誇張太扯，民眾盼縣府及相關單位加強取締攔查，別一再發生傾倒廢土事件。

竹崎警分局指出，昨清晨於縣道166與113線路口旁空地處，查獲自桃園偷運癈土南下傾倒廢土、土方等物，駕駛無法拿出「剩餘土石方來源及去處證明文件」，縣環保局依廢棄物清理法第9條開罰，警方依道路交通管理處罰條例第29-2條第1項超載告發。

日前凌晨在中埔鄉136道路，縣環保局也查獲6輛非法載運土石方車輛，駕駛拿過期聯單，顯示來源為台北市某一工地，處理場所為新竹市土資場，卻到嘉縣非法棄置，除6萬罰鍰外，車輛全遭扣留，並函請北市都發局依建築法規查處。

縣環保局表示，自7月26日至昨天為止，在中埔查獲9輛、竹崎1輛非法載運車輛，目前與各警分局攜手強力執行車輛攔查，並分析非法車輛常下國3竹崎、中埔交流道，及82快速道中庄交流道，停留周邊道路，已請警方加強攔查。

為阻斷「北土南送」車輛，環保局長張輝川指出，除在重要道路設置AI車牌辨識系統，阻斷外縣市廢棄物及營建剩餘土石方流入嘉義縣，「檢警環調結盟」也將召開交流會議，精進打擊環保犯罪，全力查緝。

嘉縣竹崎警分局昨天於縣道166與113線路口旁空地，與縣環保局一同查扣非法載運土石方車輛。圖／嘉縣竹崎警分局提供
嘉縣竹崎警分局昨天於縣道166與113線路口旁空地，與縣環保局一同查扣非法載運土石方車輛。圖／嘉縣竹崎警分局提供
嘉縣竹崎警分局昨天於縣道166與113線路口旁空地，與縣環保局一同查扣非法載運土石方車輛。圖／嘉縣竹崎警分局提供
嘉縣竹崎警分局昨天於縣道166與113線路口旁空地，與縣環保局一同查扣非法載運土石方車輛。圖／嘉縣竹崎警分局提供

中埔 廢棄物 環保局長

延伸閱讀

憾！嘉義東石前晚酒駕釀死亡車禍 死者孕妻將臨盆

嘉義山區毫雨溪水暴漲洶湧 民怨未停止上班課造成不便

農業部成立！嘉義6單位組織調整改名稱 其中4個已百年歷史

暗夜雷電交加傾盆大雨嘉義人驚恐 阿里山停班停課縣市未放假惹民怨

相關新聞

雲林爆發20年來最嚴重海水倒灌 最大的萡子寮漁港淹沒

雲林縣口湖萡子寮漁港今天近午爆發20年來最嚴重的海水倒灌，近午海水水位突然暴漲，海水沒多久就溢過漁港堤岸，往內陸倒灌，約...

嘉義山區毫雨溪水暴漲洶湧 民怨未停止上班課造成不便

嘉義縣山區今清晨降下豪雨，造成山區多路段落石道路中斷，目前縣府及鄉公所派員清除作業中；昨晚間10點31分嘉縣府依氣象局雨...

嘉義北土南送廢土傾倒暴增 民眾直呼太扯盼增查緝量能

嘉義縣山區竹崎及中埔近期發生多起北土南送，不肖業者趁深夜凌晨偷運廢土掩埋，山區民眾抱怨見到砂石車停靠路邊疑排隊等倒廢土，...

台南歸仁文化中心才剛改建就漏水 文化局：正全力搶修

台南歸仁文化中心去年5月重新啟用就發生漏水，不料日前民眾觀賞表演時下大雨，館內竟「下起小雨」，廁所等多處漏水，引發批評。...

2.44億整建東山咖啡公路周邊5道路 黃偉哲：沒前瞻計畫補助蓋不成

台南東山咖啡是不少老饕最愛，市道175線因此也有「咖啡公路」稱號，南市府投入2.44億元改善咖啡公路周邊道路品質，今天上...

第100萬名可獲好禮！台南YouBike2.0騎乘人次將破百萬

台南市公共自行車租賃系統自今年2月起陸續轉換為YouBike2.0，交通局日前在市政會專案報告成果，約半年已啟用233站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦