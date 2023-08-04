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雲林爆發20年來最嚴重海水倒灌 最大的萡子寮漁港淹沒

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣口湖萡子寮漁港今天近午爆發20年來最嚴重的海水倒灌，近午海水水位突然暴漲，海水沒多久就溢過漁港堤岸，往內陸倒灌，約一個小時後，整個港區、排水、馬路全都被海淹沒，地勢高的堤岸海水也侵入，宛如瀑布般傾潟而下，海水直驅下崙魚塭區，已有魚塭被淹水被淹沒，情況危急，鄉代主席王溪邊緊急通知水利單位設法處理。

雲林縣最大的萡子寮漁港，早年也曾發生過嚴重海水倒灌，致使通往澎湖的航輪碼頭被迫關閉，經水利署整治，並將漁港地基墊高，才使漁港恢復正常運轉，沒想到二十年後，再爆發嚴重海水倒灌。

今天近午約十一時，海水開始漲潮，水漲速度頗快，據鄰近釣客說，他們經常這港域釣魚即便滿潮，水位最多也只在港岸頂端，不會漫過港岸，但這兩天水位比以往來得高，今天近午時海水竟漫過港岸，許多釣客趕緊撤離。

口湖鄉代主席王溪邊說，今逢「初三、十八」其中的農曆十八日大海潮，昨天只下少許的雨，所以這次大淹水完全是海水倒灌造成的，據魚塭區業者說，前兩天海水就開始比往來漲得高，只是沒想到竟會這麼嚴重。

中午大量海水持續沿著各大排往內陸竄，沒多久，海水不僅淹沒整個港區的排水、馬路，也直接侵入到距離港區一百多公尺的福安橋，直逼魚塭區，很多村民趕往察看，擔心如果海水不退，恐將淹至村內「代誌就大條了」。

今天中午港邊的海水供水廠也都泡在海水裡，海水沿著下崙大排直驅廣大的下崙養殖區，岌可危，部分低窪魚塭被淹沒，業者趕忙啟動水門排水，但緩不濟急，只期待海水趕緊退潮。

口湖鄉李龍飛和鄉代主席王溪邊、代表王紫陽等人趕往現場查勘，看到海水滾滾而入，心如淌血，李鄉長說，這次海水倒灌如此嚴重，雖和潮汐的大海潮有關，但基於漁港甚至整個下崙地區的安全，希望有關單位趕緊設法處理，否則每天兩次海潮帶來海水倒灌侵襲，村民寢食難安也不是辦法。

雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，養殖業者也是鄉代王紫陽和口湖鄉長李龍飛將通報縣府設法處理。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，養殖業者也是鄉代王紫陽和口湖鄉長李龍飛將通報縣府設法處理。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危，鄉長和代主席等人趕往了解。記者蔡維斌／翻攝
雲林萡子寮港爆發二十年最嚴重海水倒灌，海水滾滾直驅而入，淹沒整座漁港，海水直逼養殖區和村落，岌岌可危，鄉長和代主席等人趕往了解。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 雲林 淹水 漲潮

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