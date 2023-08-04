「卡努」西南氣流加持 曾文水庫近年首見進水3千萬噸

杜蘇芮颱風曾文水庫進水量少，但中颱卡努引進西南氣流今天幸運地在「需雨若渴」曾文水庫集水區下起大雨，凌晨3點開始累積到下午1點突破150毫米，估計一口氣進水超過3000萬立方公尺，「已經好幾年沒下這麼大的雨了」。

而供應民生用水的南化水庫，集水區也降雨超過45毫米，泄水率超過100%，開始溢流。

南部水資源局表示，曾文水庫容量大，如果能夠連下10天這樣子的大雨當然最好，但目前台南水情仍屬「減壓供水」，民眾還是要節約用水。

曾文水庫是台灣第一大水庫，蓄水量超過5億立方公尺，因為持續降雨，目前水位已達到近兩年最高的205.77公尺，蓄水率達27.02%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量超過1.93億立方米。