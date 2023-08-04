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台南歸仁文化中心才剛改建就漏水 文化局：正全力搶修

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝

台南歸仁文化中心去年5月重新啟用就發生漏水，不料日前民眾觀賞表演時下大雨，館內竟「下起小雨」，廁所等多處漏水，引發批評。市府今天表示，已有25年歷史的歸仁文化中心因建物老舊及防水工程劣化，又逢強降雨排水不及導致演藝廳漏水嚴重，經過評估已經開放，施工團隊還在全力搶修。

文化局解釋，杜蘇芮颱風上月28、29日帶來強風夾帶豪雨，累積雨量以歸仁115毫米最多，導致歸仁文化中心屋頂排水回流、造成廳內漏水狀況，第一時間緊急處理後，發現是來不及排水，還有新舊建築之間的防水處理需要再強化。

據了解，上月30日歸仁文化中心舉行展演，當天下午下大雷雨，館內竟然出現漏水，包括舞台後方廁所、演藝廳左側出入口等；1名帶著孩童的家長氣得貼文指出，「原本開開心心帶小孩看表演，館內走到哪裡都是漏水，小朋友還差點滑倒」、「文化中心不是剛整修嗎？錢到底花到哪去了」。

歸仁文化中心獲前瞻計劃補助共耗資1.9億整修，去年啟用時工程「還沒有完全結束」，對方就傳出質疑，結果下雨不久就漏水了。因過去一年沒下大雨，並沒有再漏水。

文化局指出，歸仁文化中心建築物已有25年歷史，外牆或屋頂結構都有龜裂及防水工程劣化的現象，加上新舊建築銜接後的防水處理有相當難度，因此才在遭遇瞬間強降雨時，出現漏水問題，已經要求營造廠先進行裂縫處矽力康補強、落水孔清潔及門檔增設等作業，鋼構廠商接續進場施作排水改善，「盡最大努力改善問題。」

台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁文化中心才剛改建就漏水，文化局表示，正全力搶修。記者周宗禎／翻攝

漏水 建築

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