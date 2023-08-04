2.44億整建東山咖啡公路周邊5道路 黃偉哲：沒前瞻計畫補助蓋不成

台南東山咖啡是不少老饕最愛，市道175線因此也有「咖啡公路」稱號，南市府投入2.44億元改善咖啡公路周邊道路品質，今天上午舉行開工典禮，改善長度共35公里，預計2024年3月完工，整建完成後將提升旅遊品質及居民安全，對於近日前瞻計畫飽受批評，市長黃偉哲說，公路修繕工程費龐大，市府預算不足支應，如果沒有前瞻計畫，不知道何時才能開工。

南市府向中央爭取補助，進行「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升工程」，加上市府配合款，總計投入2.44億元，拓寬區道南99線、南104線、南104-2、南105線及市道175線等5條道路以及平整路面等工程。

黃偉哲指出，市府重視地方交通安全及觀光事業，路平工作不只在城區，包括連接區跟區之間的聯通公路、山區道路的品質改善都會積極辦理，期盼工程興建如期如質完成，給予當地民眾舒適平坦的用路品質，同時促進台南城市形象的提升，他也感謝中央與地方民代積極協助爭取補助與支持，強調如果沒有前瞻計畫，不知何年何月才能開工。