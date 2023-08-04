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嘉義山區毫雨溪水暴漲洶湧 民怨未停止上班課造成不便
嘉義縣山區今清晨降下豪雨，造成山區多路段落石道路中斷，目前縣府及鄉公所派員清除作業中；昨晚間10點31分嘉縣府依氣象局雨量預報宣布阿里山鄉今停班停課標準，但山區包括梅山太和村、竹崎中和村及番路山區累積雨量皆亮紅燈，竹崎奮起湖甚至紫燈降下逾265毫米，因未停止上班課，山區民眾抱怨造成不便，直言應就各別村落發布停止上班上課。
竹崎鄉奮起湖林姓居民表示，昨晚至今清早共降下265毫米雨量，石棹部分路段15至21公里處有竹林倒塌，目前積極清除中，部分居民及需上班民眾對於縣府沒宣布停止上班上課，造成不便有怨言。
山區民眾表示，往往風災後，隔日都在做災後道路清除，縣府等單位又建議居民不要外出，但又無停止上班課很矛盾，建議未來如中央氣象局預測山區降雨量大，針對山區村落可以實施個別發布停止上班上課。
嘉義縣政府回應，縣內其他山區雖未達到停班課標準，已請各該公所，密切留意轄內降雨情形，即時通報縣府應變，如民眾遇緊急狀況請撥打119通報。
縣政府指出，卡努颱風來襲期間，嘉義縣均未列入颱風警戒區域。依據中央氣象局昨日晚間預報雨量分布圖資料，阿里山鄉地區雨量已達停班課標準，且農業部水土保持局對該地區發布土石流黃色警戒，故宣布今日阿里山鄉停止上班停止上課。
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