第100萬名可獲好禮！台南YouBike2.0騎乘人次將破百萬

台南市公共自行車租賃系統自今年2月起陸續轉換為YouBike2.0，交通局日前在市政會專案報告成果，約半年已啟用233站，使用人次逾83萬，運轉台南好交通粉專上午貼文「誰是南霸萬？」台南YouBike騎乘人次即將破百萬人次，第100萬名騎乘的幸運兒，YouBike將致贈好禮同樂。

台南市交通局「運轉台南好交通」粉專表示，即日起至「第100萬人次幸運兒」出現時截止，鼓勵民眾加入台南YouBike的騎乘行列活動時間，「幸運兒也許就是你」。

活動資格是，須加入微笑單車會員，須在台南市「租借」YouBike公共自行車，確實完成借/還車流程，扣款成功，方符合活動資格，每次騎乘須「同站借還5分鐘(含)以上」或「跨站借還」才納入活動資格。

獎品為「第100萬人次幸運兒」致贈 satana Soldier 極簡折疊後背包，「前、後各2名使用者」致贈 MORR晴雨兩用收納帽加全家禮物卡200元，共4名（第99萬9998、99萬9999、100萬0001、100萬0002位騎乘者）。得獎日期與名單公布在台南YouBike微笑單車官網。