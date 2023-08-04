農業部成立 嘉義6單位組織調整改名稱 其中4個已百年歷史
農委會升格農業部，北回歸線通過的嘉義縣市，早在日治時期就是台灣嘉南平原穀倉，農業重鎮，農業部所屬的6個單位，隨著農業部組改成立，跟著調整機關組織、改名稱，嘉義市區有4個農業部單位從日治時期就存在，逾百年歷史。
位在嘉義市區農業部單位：農業試驗所嘉義農業試驗分所；林業試驗所嘉義研究中心（原中埔研究中心改名稱）；林業及自然保育署嘉義分署（原林務局嘉義林區管理處）；林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文資處；農糧署嘉義辦事處。嘉義縣的農業部單位：台南區農業改良場朴子分場、義竹分場（研究玉米、高粱為主）；鹿草分場（研究稻米）。
位在嘉市東區、105年歷史農業試驗所嘉義分所，改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，昨天上午首位女所長方怡丹與來賓共同揭牌；林試所嘉義研究中心將原中埔研究中心，改名稱嘉義研究中心，樹木園就是嘉義研究中心管理，
嘉義研究中心早在民國前4年，台灣總督府殖產局在嘉義埤子頭創設苗圃，從事橡膠樹繁殖試驗，台灣光復後，改稱台灣省林業試驗所中埔分所，88年改隸農委會林業試驗所中埔分所，91年改稱中埔研究中心，轄屬據點分佈嘉縣、嘉市與雲林縣；隨農業部組改更名為嘉義研究中心。
嘉義林管處改名稱林業及自然保育署嘉義分署，原為阿里山林場和台南山林管理所，合併改制成為林務局玉山林區管理處，民國7年改制為公務機關，將玉山林區管理處與楠濃林區管理處一部份合併，定名為嘉義林區管理處。88年配合精省作業改隸農委會，改名為農委會林務局嘉義林區管理處。隨農業部組織改造，改名農業部林業及自然保育署嘉義分署，管理阿里山國家森林遊樂區及鰲鼓國家濕地。
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