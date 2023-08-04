降租招商 嘉市殯儀館咖啡BAR開張

嘉義市立殯儀館家屬休息區3年前首創咖啡BAR，因地處偏遠、招商不順，市府調降租金吸引業者進駐，昨天揭牌營業，販售咖啡、飲料及點心，業者指出，殯儀館地處偏遠，購買食物不易，是很多治喪家屬及殯葬業者共同困擾，希望提供所需的服務；家屬休息區也設置手機充電插座及免費網路，讓家屬及殯葬業者方便通訊聯絡。

民政處長林家緯說，雖四處招商，但因各種原因，有機會進駐店家最後都打退堂鼓，民政處與殯管所排除萬難，以最優惠租金作為招商條件，廣為宣傳招募進駐廠商，以公開招標辦理招商作業，由蔡詠淇雀屏中選。

蔡詠淇說，她本身從事告別式場咖啡點心服務，也參與治喪助念誦經，已有相關經驗，不像一般業者有所顧慮，殯管所地處偏遠，購買食物不易，是很多喪親家屬及殯葬業者共同困擾，身為殯葬業更能體會這些需求。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，市殯家屬休息區的咖啡BAR設有桌椅，還有掛畫、音樂及綠色植栽；另設置手機充電插座及免費網路，讓等待親人火化的家屬及殯葬業者方便通訊聯絡。

議員張秀華說，在殯儀館開咖啡廳很佛心，蔡詠淇抱服務心情，照顧來殯儀館的家屬，值得鼓勵。