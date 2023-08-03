雲林登革熱再+4攀升至124例 確診共通點均有古坑疫區活動史

國內本土登革熱疫情仍考驗著雲林縣，今天又增4例確診，全縣累計確診人數攀升至124例，縣長張麗善指出，確診者共通點是均曾有古坑疫區活動史，原定本周前進疫區大清消，因颱風過境延到下周二，將採「由外向內」區塊式噴灑滅蚊，屆時請民眾配合。

衛生局表示，今天新增的確定病例，分別是古坑鄉荷苞村3例、高林村1例，前者經由醫院通報確診，後者為診所通報確診。

目前經疾管署確認確診已累計124例，包括古坑鄉112例（東和、高林、荷苞、古坑、水碓、朝陽、西平等村）斗六市9例（鎮南、仁愛、公正、溪洲、成功、榴南、鎮東、文化等里），台西鄉1例（海口村），虎尾鎮1例（公安里），林內鄉1例（烏麻村）。

環保局指出，為有效防治登革熱、消滅病媒蚊，已動員鄉鎮市公所清潔隊及村里共同環境防疫，包括清理全縣482村里，清理6970處孳生源，噴藥1645處，並持續取締積水容器孳生孑孓案件，目前累計開罰72件，裁處金額計達12萬元。

環保局強調，凡在登革熱疫情熱區儲水致孳生孑孓者，將依雲林縣環境清潔維護自治條例，針對古坑鄉荷苞村最高處6000元罰鍰，高林村、東和村、水碓村等今起也納入強力稽查、加重處份地區，查獲者處2400至6000元罰鍰。