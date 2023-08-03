自幼失聰少年被送進觀護所 竟和拒戴助聽器有關

因鬥毆被雲林地方法院少年法庭裁定收容於少年觀護所的「小維」（化名）患有先天聽障，收容期間經檢測評估發現偏差行為可能與聽障有關，雲林第二監獄經與拒戴耳機的小維溝通後，由二監消費合作社公益金捐助，協助購置助聽器，重返學校與家庭、學校，找回新的學習人生。

雲二監指出，小維患有先天性聽障，國小期間曾配戴助聽器，因害怕被同學歧視，一直拒戴，因此與人的互動更少，造成語言與聽力訓練不足，上了國中，更面臨生活環境變動及更多的人際壓力，導致行為偏差，學校雖積極與家長溝通，希望協助解決聽力問題與校園生活適應力，但效果有限。

小維因涉及鬥毆案件，被雲林地方法院少年法庭裁定收容於少年觀護所，收容期間，輔導員及心理師晤談輔導後發現，聽力障礙可能是造成他行為偏差的原因，進一步發現小維家經濟拮据，無力購買新的助聽器。

「不能放棄任何一個孩子」雲林第二監獄典獄長林文宗得知小維情況後，決定結合各方資源幫助孩子回復正常生活，安排接受聽力檢測，並陪伴小維購買最新款的助聽器，感謝雲二監的消費合作社公益金及雲林縣社會處、輔具中心、廠商共襄盛舉，促成這樁美事。