南市準公托簽約率達100% 家長最高可領1萬4500元托育補助

台南市社會局每3年針對托嬰中心進行評鑑，今年有34家優等托嬰中心及10家甲等托嬰中心，今天在永華市政中心舉行表揚活動，社會局長盧禹璁頒發獎勵金、獎牌，肯定托嬰中心在幼兒照顧服務上的努力。相關受評單位及評鑑等第可到台南市政府社會局網站查詢。

盧禹璁表示，截至目前台南市0歲至未滿3歲幼兒約3萬963人，為回應家長們多元的托育需求，台南市積極推動準公共化托育服務，已立案私立托嬰中心103家，可收托4117人，符合準公共化的85間私立托嬰中心已全數加入，簽約率達100%。家長送托公托家園、與政府簽訂的準公共化托嬰中心或居家托育服務中心，可請領5500至1萬4500元不等托育補助，希望透過公托、私托公共化及良好保母媒合制度，提供優質、平價的托育環境，減輕年輕人照顧壓力與經濟負擔。

市長黃偉哲指出，為提供家長選擇優質托育機構，並維護托嬰中心各項托育服務品質，社會局定期辦理托嬰中心評鑑業務，替幼兒家長把關托育品質，營造一個友善的托育環境。為讓育有幼兒的家長能減輕照顧負擔，市府也用實際行動，增加對托嬰中心的支持，如提供托嬰中心久任托育人員體檢補助費用、績優單位評鑑獎金、托育人員免費流感疫苗注射及聘任專業師資進行訪視輔導，提升托育品質，提供讓家長安心又放心的托育服務。