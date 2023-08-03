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「台版吳哥窟」周末重新開放 設籍這區免預約還能帶3人進場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供
台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供

因奇岩景觀而爆紅的台南秘境景點楠西萬佛寺小普陀禪修公園，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式，宣布旅遊秘境楠西萬佛寺小普陀禪修公園正式開園，觀旅局表示，近日推出開園彩蛋「凡設籍台南楠西區居民免預約，且可攜伴3人進園」回饋居民，以達共享、共好之意。

市府表示，楠西萬佛寺位於曾文水庫旁山坡上，已有30年以上的歷史，佛寺主建築體上層為世界少見的佛教法華經多寶塔藝術建築，寺內的小普陀山禪修公園有奇岩異石、浮雕、立像、鐘乳石、觀音牆、樹抱牆、石洞等斑駁古城景致，疫情前短暫開放即吸引廣大的人潮，後因疫情爆發，寺方決定暫時閉園。

經過兩年完整規畫，此次重新開放，建構完整的預約系統，並推出一系列公益及宣傳活動，邀請十方大眾前來一覽楠西萬佛寺的宗教文化及建築之美，更期待藉由萬佛寺的開放，能有效串連週邊景點，提升觀光效益。

觀光旅遊局長林國華表示，萬佛寺入園採預約制，民眾須先上網預約(目前已預約至9月)，楠西周邊觀光資源豐富，建議已預約的民眾規畫遊程時，可利用台84快速道路串連台20線，走訪玉井區及楠西區等之周邊景點，安排一日或兩日之深度旅行。

推薦行程可走訪玉井老街、噍吧哖事件紀念園區、虎頭山、白色教堂、龜丹溫泉、江家古厝、梅嶺、玄空法寺、永興吊橋及曾文水庫等著名觀光景點，還有絕不能錯過梅子雞、甕缸雞、薑黃雞等美食料理，也可參考觀旅局推出的經典快速公路遊程，把握芒果產季尾聲來趟山海遊。

台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供
台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供
台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供
台南楠西萬佛寺小普陀禪修公園重新開放，本周六將舉辦開園灑淨祈福剪綵儀式。圖／台南市觀旅局提供

曾文水庫 建築 疫情

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