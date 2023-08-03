南市議長邱莉莉罵警察判拘役 藍批賴清德放任應道歉

民進黨台南市議會議長邱莉莉去年選舉期間，因涉及辱警被判拘役30天，國民黨「正義成真連線」立委陳以信與立委參選人王家貞、姚正玉今指出，此案暴露賴清德識人不明，黨主席對黨內民代毫無約束能力，質疑這樣的總統人選和黨主席不及格，應力挺警察並向國人公開道歉。

台南市立委第3選區立委參選人姚正玉、第5選區立委參選人王家貞、第六選區立委參選人陳以信表示，員民進黨籍邱莉莉去年12月競選議員期間，因遭他人於網路上惡意攻訐，前往台南市警局第二分局中正派出所報案提告，當場飆罵第二分局分局長朱信憲、以及該分局偵查隊長林逸新「你們都沒路用」、「幹X娘」。今遭台南地院宣判，邱莉莉犯侮辱公務員罪，判處拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。

警察子弟出身的立委陳以信表示，邱莉莉在議長選舉中涉及賄選暴力醜聞遭起訴，如今又被判言語暴力對待公務人員，雖然邱莉莉因涉入賄選而退黨，但她是民進黨推出來的議長人選，有如此粗暴行為卻不見民進黨中央處理，是非不分令人感到憤怒。他要為警察叫屈，也絕對支持司法為警伸張正義。

王家貞表示，民進黨總統參選人及黨主席賴清德平日以高道德標準自視，如今對愛將邱莉莉荒腔走板的行徑卻完全看不見，沒有任何交代，相對應他對前議長李全教的態度，真是應了民間的說法，「顏色對了，就對了」。

姚正玉表示，民進黨執政不僅濫設機要公職、損壞官箴，也帶壞社會風氣，影響人心，希望鄉親團結以選票實踐政黨輪替，讓社會倫理重建，還給公職人員尊重，也還給國家社會公平正義。