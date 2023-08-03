日本前眾議員上野宏史拜會黃偉哲 力讚一定要造訪台南

日本前眾議員上野宏史今日拜會台南市長黃偉哲，野宏史表示此次台灣行，與首度到訪台灣的太太及兒子到台南，並強調到台灣是一定得要造訪台南，才不虛此行。黃偉哲感謝上野一家人的來訪，指出台南是台灣第一座城市，更是文化古都，推薦他們可走訪台南市內保存完好的日本時代古蹟。

黃偉哲也感謝7月出訪上野前議員選區群馬縣時日方的接待外，也請他與家人在台南停留期間，務必品嘗芒果、火龍果等當令水果，也邀請明年的台南400活動將盛大展開，也邀請上野一家人再次來訪。

上野先生也轉達了群馬縣前橋市長的問候，黃偉哲展示他與前橋市長透過LINE交流的手機畫面。在拜會中，上野宏史也提及多年前曾經與前首相安倍晉三共同來台。未來可望透過雙方物產的交流，多方面深化彼此情誼。