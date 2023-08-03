招喚青年回嘉就業 市府攜手在地業者釋逾百個工讀職缺

嘉義市政府挺青年，首度自籌經費，與在地企業攜手以「青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫」，提供40個企業工讀機會，加上勞動力發展署補助公部門暑期工讀60個名額，釋出百個優質工作職缺，為青年探索職涯「嘉」值。

上午市府在秘書店，舉辦青年職涯體驗暨工讀嘉薪計畫說明會，邀請參與「嘉薪計畫」工讀生分享工讀職能培力心得。市長黃敏惠全程參與，期待計畫不僅創造青年就業機會，也為企業帶來新血人才，創造雙贏。

黃敏惠感謝業者踴躍參與，計畫推出吸引多家業者參與，截至昨天，共26家廠商申請提供84個職缺，經核定48個職缺，較原先預計提供40個職缺更多，共有79人次投遞履歷，成功媒合24位青年上工，尚有16個名額等著青年來嘉值。

市府以推動「十大旗艦計畫藍圖-青世代磁吸策略」，為即將投入職場青年帶來多元職涯探索機會，首度辦理嘉值企業暑期工讀，鎖定18至25歲青年，設計職場實戰體驗，輔導青年就業，市府搭建平台媒合學生及業者，為青年創造就業機會，提升職場競爭力。

參與計畫的嘉易創公司工讀生呂文涵說，工讀帶給她不僅工作能力提升，更是社會經驗累積；越南籍中正大學冠閣大飯店工讀生林芳兒表示，工讀學習面試技巧，也學到與客戶溝通，同事鼓勵帶給她溫暖，希望畢業留在嘉發揮所長；廠商代表、總倫旅行社嘉義分公司負責人張耿倫說，企業最大資產人才，感謝市府搭建平台、媒合人才。