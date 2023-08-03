蔣勳在嘉義新港辦畫展 訴說難得的緣分

貓奴們快來找貓趣！蔣勳以美學系列－還至本處，關於衣缽的故事，及歸來兮－貓咪二個系列，在嘉縣新港鄉網美打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館參觀，今天開幕展期到明年2月25日。

此畫展由嘉縣府文觀局及新港文教基金會共同主辦，因緣起始為，林氏家族捐出古厝給縣府，清理老屋時，發現兩卷障子紙，糊和室窗門的紙，蔣勳老師獲得這兩卷老紙，愛不釋手，在新冠疫情期間，常用它寫佛經摘句，為眾生祈福，也畫他在池上結交的貓。

不同空間展出的四幅水墨貓咪姿態各異，一隻慵懶躺在榻榻米房的書櫃上；一隻橫臥先生娘房內古老的紅眠床，嬌媚地看著觀眾；一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上，彷彿做壞事，被逮到了；最胖的一頭黑斑白貓四腳八叉，睡在食飯間牆上；老師蔣勳則幽默題字：「貓咪晝寢，天下太平」令人莞爾。

參觀民眾可於場域中感受蔣勳老師創作意境的詮釋，在新娘房磚牆上的三幅作品，是蔣勳避疫於池上龍仔尾時，寫下的作品，其中出自《心經》的「心無罣礙」，把日本「中村製紙」的彩色包裝裱在一起，不只說明了它的出處，也在古蹟房舍裡帶出歲月的滄桑。

蔣勳老師表示，沒想到老宅內有兩卷障子紙留了近90年，好像價格不高，但90年就是不得了的價值，疫情間在台東池上用陳舊障子紙書寫的經句，是大疫期間給眾生的祝福，如今「還至本處」（語出《金剛經》）回到培桂堂，真是難得的緣份。

嘉縣長翁章梁表示，蔣勳老師的修為及功力，將障子紙做成作品跟培桂堂做結合，相信到這個空間來會覺得很舒服，心會靜下來更自在，一個是台灣的舞蹈大師林懷民的故宅裡面充滿了許多嘉義的故事，另一個是台灣美學跟整個佛法的大師蔣勳的作品，這兩個巧妙的結合，相信絕對會讓大家喜歡。