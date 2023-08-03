快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

蔣勳在嘉義新港辦畫展 訴說難得的緣分

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上，像被抓到作壞事樣。記者呂慧瑜／攝影
嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上，像被抓到作壞事樣。記者呂慧瑜／攝影

貓奴們快來找貓趣！蔣勳以美學系列－還至本處，關於衣缽的故事，及歸來兮－貓咪二個系列，在嘉縣新港鄉網美打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館參觀，今天開幕展期到明年2月25日。

此畫展由嘉縣府文觀局及新港文教基金會共同主辦，因緣起始為，林氏家族捐出古厝給縣府，清理老屋時，發現兩卷障子紙，糊和室窗門的紙，蔣勳老師獲得這兩卷老紙，愛不釋手，在新冠疫情期間，常用它寫佛經摘句，為眾生祈福，也畫他在池上結交的貓。

不同空間展出的四幅水墨貓咪姿態各異，一隻慵懶躺在榻榻米房的書櫃上；一隻橫臥先生娘房內古老的紅眠床，嬌媚地看著觀眾；一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上，彷彿做壞事，被逮到了；最胖的一頭黑斑白貓四腳八叉，睡在食飯間牆上；老師蔣勳則幽默題字：「貓咪晝寢，天下太平」令人莞爾。

參觀民眾可於場域中感受蔣勳老師創作意境的詮釋，在新娘房磚牆上的三幅作品，是蔣勳避疫於池上龍仔尾時，寫下的作品，其中出自《心經》的「心無罣礙」，把日本「中村製紙」的彩色包裝裱在一起，不只說明了它的出處，也在古蹟房舍裡帶出歲月的滄桑。

蔣勳老師表示，沒想到老宅內有兩卷障子紙留了近90年，好像價格不高，但90年就是不得了的價值，疫情間在台東池上用陳舊障子紙書寫的經句，是大疫期間給眾生的祝福，如今「還至本處」（語出《金剛經》）回到培桂堂，真是難得的緣份。

嘉縣長翁章梁表示，蔣勳老師的修為及功力，將障子紙做成作品跟培桂堂做結合，相信到這個空間來會覺得很舒服，心會靜下來更自在，一個是台灣的舞蹈大師林懷民的故宅裡面充滿了許多嘉義的故事，另一個是台灣美學跟整個佛法的大師蔣勳的作品，這兩個巧妙的結合，相信絕對會讓大家喜歡。

「培桂堂」是林懷民祖父，開泰醫生，1933年在新港修建的宅第，也是他行醫的診所。2016年林氏家族把祖厝捐給嘉義縣政府，成為縣定古蹟。

嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻橫臥先生娘房內古老的紅眠床，嬌媚地看著觀眾。記者呂慧瑜／攝影
嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻橫臥先生娘房內古老的紅眠床，嬌媚地看著觀眾。記者呂慧瑜／攝影
蔣勳在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館，今天開幕展期到明年2月25日。記者呂慧瑜／攝影
蔣勳在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館，今天開幕展期到明年2月25日。記者呂慧瑜／攝影
蔣勳在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館，今天開幕展期到明年2月25日。記者呂慧瑜／攝影
蔣勳在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」，免費入館，今天開幕展期到明年2月25日。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁（左）今出席蔣勳（右）在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」開幕會。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁（左）今出席蔣勳（右）在嘉縣新港鄉打卡新景點培桂堂辦「還至本處－蔣勳培桂堂障子紙書畫展」開幕會。記者呂慧瑜／攝影
嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上。記者呂慧瑜／攝影
嘉義新港培桂堂正展出蔣勳老師書畫，四幅水墨貓咪姿態各異，其一隻小黑貓漫畫似的四腳朝天，出現在廚房大灶上。記者呂慧瑜／攝影

延伸閱讀

書店、菓子與咖啡，聽蔣勳細說巴洛克建築

河邊洗澡、喝酒開趴？才子王羲之為你寫詩♪

河邊洗澡、喝酒開趴？才子王羲之為你寫詩♪

蔣勳／處女座——懷念文月老師（下）

相關新聞

超暖！ 26歲黃裕翔克服腦麻困境就業 成自己和母親依靠

今年26歲的嘉義縣青年黃裕翔，因兒時發燒未即時治療，成為腦性麻痺患者，領有身心障礙手冊。黃父親因病離世後，母親是家中經濟...

蔣勳在嘉義新港辦畫展 訴說難得的緣分

貓奴們快來找貓趣！蔣勳以美學系列－還至本處，關於衣缽的故事，及歸來兮－貓咪二個系列，在嘉縣新港鄉網美打卡新景點培桂堂辦「...

雲林也有共享單車了！斗六20站先行 前30分鐘折10元

共享單車進駐雲林縣了，MOOVO電動輔助自行車今天起在斗六火車站等20處人潮密集地區設站提供租借，本月試營運前30分鐘折...

北台南家扶辦「娃娃市集」 籌募學子「讀冊金」

受到疫情及大環境影響，公益團體募款不易，北台南家扶籌募近900位大專生、高中職、國中小學童助學金，註冊費用估計就要680...

斥資6500萬打造 嘉縣中埔鄉三和日照中心明年底落成

嘉義縣全台老年人口占比最高，達21.9%，共2萬2176人有長照需求，為建構完整長照服務，中埔鄉三和日間照顧中心新建工程...

南市登革熱疫情嚴峻 沒人能置身事外 稽督大隊今成立

台南市登革熱疫情嚴峻，跨局處員工組成的登革熱稽督大隊今成立，針對原南市六區、仁德區及永康區等8個行政區內的社區、工地、學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦