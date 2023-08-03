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雲林也有共享單車了！斗六20站先行 前30分鐘折10元

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）、斗六市長林聖爵（右）今天試乘MOOVO電動輔助自行車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、斗六市長林聖爵（右）今天試乘MOOVO電動輔助自行車。記者陳苡葳／攝影

共享單車進駐雲林縣了，MOOVO電動輔助自行車今天起在斗六火車站等20處人潮密集地區設站提供租借，本月試營運前30分鐘折扣10元；縣長張麗善今天試乘表示，App綁定信用卡、簽帳金融卡，或使用一卡通、悠遊卡等電子票證皆可付費，租借好上手。

雲林縣瞄準18歲以上族群，2020年串連縣內3所大學、主要交通樞紐與觀光熱點引進GoShare共享機車，服務逾20萬旅次、騎乘公里數累計超過80萬公里。

為普及零碳排運輸環境，縣府工務處引進MOOVO共享單車，首波在斗六棒球場、斗六國中、斗六國小、水岸公園、雲林科技大學龍潭路、雲林縣體育館、中山紀念公園、行啟記念館、雲林縣政府、南聖宮、鎮西國小、公誠公園、民生公園、斗六高中、成大醫院、斗六家商、斗六家樂福、雲林科技大學及斗六火車站前、後站等處布建100輛電動輔助自行車。

張麗善表示，此次以斗六市人潮最多的20處先行，11月底前於斗六、虎尾2市鎮增設40站點，增進450輛智慧自行車及電動輔助自行車；西螺、斗南2鎮則預計明年6月於大眾運輸車站、學校各設5站點，引進120輛電動輔助自行車，便利上班通勤族、市區輕旅行遊客及18歲以下青年使用。

工務處長汪令堯指出，MOOVO採用智慧電子產品樁及智慧防盜鎖，解決無柱可還、無車可借問題，搭配電子圍籬區域還車系統，租借輕易便利。

汪令堯說，使用者可依個人習慣調整座椅高度及角度，單車上也配有伸縮手機架、置物籃，太陽能LED車頭燈夜間自動開啟，兼具便利與安全性。

電動輔助自行車租借費率，每30分鐘20元（未滿仍以此計算），今起至月底租借前30分鐘補助10元，等同只要付10元即可騎車趴趴走；智慧自行車則是每30分鐘10元。手機需下載MOOVO App掃碼租借。

MOOVO電動輔助自行車今天起進駐雲林，首波在斗六市20處人潮密集地區設站。記者陳苡葳／攝影
MOOVO電動輔助自行車今天起進駐雲林，首波在斗六市20處人潮密集地區設站。記者陳苡葳／攝影
MOOVO電動輔助自行車採用智慧電子產品樁及智慧防盜鎖，搭配電子圍籬區域還車系統，操作簡單好上手，借還時間不用1分鐘。記者陳苡葳／攝影
MOOVO電動輔助自行車採用智慧電子產品樁及智慧防盜鎖，搭配電子圍籬區域還車系統，操作簡單好上手，借還時間不用1分鐘。記者陳苡葳／攝影
共享單車進駐雲林縣，MOOVO電動輔助自行車今有100輛提供民眾租借，本月試營運前30分鐘折扣10元。記者陳苡葳／攝影
共享單車進駐雲林縣，MOOVO電動輔助自行車今有100輛提供民眾租借，本月試營運前30分鐘折扣10元。記者陳苡葳／攝影

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