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北台南家扶辦「娃娃市集」 籌募學子「讀冊金」
受到疫情及大環境影響，公益團體募款不易，北台南家扶籌募近900位大專生、高中職、國中小學童助學金，註冊費用估計就要680萬元，目前尚有122萬元缺口，由於學校、大型活動擺攤邀約減少，恐怕難以達成目標，於是發起「銅板價集愛大特賣」，8月5日起同步在新營、佳里、永康3處據點開設市集義賣。
北台南家扶特地盤點民眾捐贈的絨毛娃娃，大大小小估計有上千隻，不乏動漫主題的布偶，邀民眾來尋寶同時也一起做愛心。
北台南家扶主任莊淑惠說，受到大環境影響，物價攀升、解封出國潮等因素，愛心捐款與以往相比減少約1成左右，其中又以小額捐款變動的幅度較多，部分民眾也以捐贈物資取代捐款，而需要扶助的學子數量稍微減少，但主要是受到少子化因素影響，其實弱勢家庭結構並無明顯變動。
近幾年受到疫情影響，大型活動、學校園遊會等不是減少場次就是縮小規模，家扶等公益團體受邀義賣的機會也降低，相對在資金籌募上也遇到困難，為了不浪費民眾愛心，特別邀集家扶學子利用暑假期間，整理各項義賣品，其中又以絨毛玩偶、衣服及生活用品占多數，因此發起這次特賣會，希望讓民眾的愛心捐贈，轉為學子們的「讀冊金」。
莊淑惠說，8月5日當天將在北台南家扶新營中心、佳里服務處、永康服務處同步舉辦義賣市集，其中新營的家扶中心的市集將在一連三周的周六舉行，有全新的絨毛娃娃、數百件夏季服裝分類展示，最低價格50元銅板價還有找，呼籲民眾一起來做愛心。
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