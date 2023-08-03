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斥資6500萬打造 嘉縣中埔鄉三和日照中心明年底落成

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計明年底落成，副縣長劉培東（右3）、鄉長李碧雲（左4）、行政院政務顧問陳冠廷（左3）等人到場持鏟動土。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計明年底落成，副縣長劉培東（右3）、鄉長李碧雲（左4）、行政院政務顧問陳冠廷（左3）等人到場持鏟動土。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣全台老年人口占比最高，達21.9%，共2萬2176人有長照需求，為建構完整長照服務，中埔鄉三和日間照顧中心新建工程今動土，斥資6500萬元打造2層樓建築物，內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪，預計明年底完工，未來將與天主教中華聖母基金會合作長照工作。

嘉縣副縣長劉培東表示，三和日間照顧中心獲衛福部補助5000萬元，加上公所自籌1500萬元，總工程經費6500萬元，預計未來可照顧約30位失智、失能準備，也盼更多社區以這中心當成自己的家。

八樂建築師事務所指出，三和日間照顧中心為2層樓，總樓地板面積1197平方公尺，1樓為日照中心、集會所及辦公室，二樓為社區活動中心、復能中心及會議室，室外有停棚方便長輩上下車，避免風吹日曬雨淋，未來2樓也能做日照第二階段彈性使用的空間。

鄉長李碧雲表示，三和地區是中埔鄉人口最密集地區，三村落的老年人口今年達3500人，所以極力籌措經費、編列預算來推動長照，目前中埔鄉建置24處社區型長照服務C據點，10月27日嘉縣首座家屋、日照茶館的隆興多功能長照中心將啟用，未來中埔鄉山區及都市區將各有一座長照基地。

中埔鄉公所指出，三和日間照顧中心工期預計400天明年底落成，以三和地區65歲以上失能失智者長輩為服務對象，未來照顧量能可增加約30位，更引進日本高齡友善家具和電動升降式盥洗台，也將與天主教中華聖母基金會攜手合作長照工作。

副縣長劉培東、鄉長李碧雲、前鄉長李碧菁、行政院政務顧問陳冠廷等人到場持鏟動土。陳冠廷表示，日照中心的意思是非常大的，年長長輩能在明亮環境跟熟悉的人事物互動，加上還有活動中心適合不同世代，年輕人及銀髮族都能共同此成長茁壯。

嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計明年底落成，副縣長劉培東（右2）、鄉長李碧雲（左2）、行政院政務顧問陳冠廷（左1）等人到場持鏟動土。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計明年底落成，副縣長劉培東（右2）、鄉長李碧雲（左2）、行政院政務顧問陳冠廷（左1）等人到場持鏟動土。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計400個工作天完工，副縣長劉培動帶領祈求工程順利。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計400個工作天完工，副縣長劉培動帶領祈求工程順利。記者呂慧瑜／攝影
斥資6500萬元打造2層樓建築的嘉縣中埔鄉三和日照中心今動土，建築內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪。記者呂慧瑜／翻攝
斥資6500萬元打造2層樓建築的嘉縣中埔鄉三和日照中心今動土，建築內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計400個工作天完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔鄉三和日照中心今動土，預計400個工作天完工。記者呂慧瑜／攝影
斥資6500萬元打造2層樓建築的嘉縣中埔鄉三和日照中心今動土，建築內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪。記者呂慧瑜／翻攝
斥資6500萬元打造2層樓建築的嘉縣中埔鄉三和日照中心今動土，建築內部包括日照中心、活動中心等，總面積近400坪。記者呂慧瑜／翻攝

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