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南市登革熱疫情嚴峻 沒人能置身事外 稽督大隊今成立

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府登革熱稽督大隊今天成立，貫徹落實孳清目標，遏止疫情持續擴大。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府登革熱稽督大隊今天成立，貫徹落實孳清目標，遏止疫情持續擴大。記者鄭惠仁／攝影

台南市登革熱疫情嚴峻，跨局處員工組成的登革熱稽督大隊今成立，針對原南市六區、仁德區及永康區等8個行政區內的社區、工地、學校、市場及髒亂點等場域，嚴格執行孳清稽查與督導，並每周報告成果，期能有效控制登革熱疫情擴大。

台南市政府登革熱稽督大隊成員240人，由市府秘書長方進呈擔任稽督大隊總督導，8個行政區分為5組，每組由一名參事或技監擔任區督導，每組下設12小組，每小組共4人，共60組。

方進呈表示，登革熱防疫是市府目前的當務之急，疫情持續蔓延不但影響市民健康，也會對民生與經濟造成嚴重負擔，這項艱鉅任務需要各局處同心協力、團結合作共同落實，沒有人能置身事外。

市長黃偉哲市長也籲請市民共同配合市府登革熱防疫措施，防治登革熱無其他捷徑，惟有落實「孳清、孳清、再孳清」，請市民即刻動員，清除家戶內外積水容器，0.5公分積水都會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，沒有病媒蚊就沒有登革熱，保護自己也保護家人的健康。

衛生局長蘇世斌說，請市民注意自身防蚊措施，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並快篩，唯有每人積極參與和努力，才能有效控制登革熱疫情蔓延。南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或打06-3366366防疫專線。

登革熱

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